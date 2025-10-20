Crisi climatica / Approfondimento
Le previsioni di sviluppo dei combustibili fossili a dieci anni dall’Accordo di Parigi
di Daniele Pernigotti —
La nuova edizione del “Production gap report” esamina i piani dei primi venti Paesi per produzione e consumo della fornitura primaria di combustibili fossili. Emerge un quadro antitetico alla necessaria decarbonizzazione. Resistenze a parte, le rinnovabili attirano comunque più investimenti rispetto alle fossili, con un incremento del 70% rispetto a dieci anni fa. Segnando il 92% di nuova potenza installata. Un messaggio per i negoziatori della Cop30 di Belém