Le nostre città in balia dei fondi immobiliari

La trasformazione delle città in prodotti finanziari è un fenomeno sempre più diffuso nel nostro Paese e presenta alcuni elementi ben chiari e ricorrenti a Milano come a Roma, Firenze e Bologna. Il dato dal quale partire è rappresentato dal basso costo degli oneri di urbanizzazione ovvero il contributo dovuto da chi costruisce per l’equilibrio e il miglioramento della qualità urbana. Nel caso delle principali città italiane sono infatti così ridotti da non essere comparabili con quelli versati da chi edifica in altre metropoli europee.

A Milano gli oneri, dopo essere stati stabili per oltre 15 anni, sono stati aumentati nel 2023 ma rappresentano ancora solo il 6% circa del valore dell’immobile nelle aree di pregio, così come a Firenze, mentre a Roma e Bologna sono più esigui. A Berlino, a Parigi e a Londra questi arrivano al 30% del valore dei fabbricati realizzati.

A questo primo dato se ne aggiunge un secondo. In Italia negli ultimi anni ha avuto un gran successo l’idea della “