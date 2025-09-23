Un moto di sdegno, di orgoglio, di rabbia. Decine, centinaia di migliaia di persone in piazza in un lunedì di settembre che non è un lunedì qualunque, ma il lunedì che ha fatto capire quanto sia viva la società civile italiana, quanto sia indignata e disperata per il genocidio di Gaza, e quanto sia distante da tutto ciò il mondo dei media, per non dire della politica istituzionale.

Nessuno aveva previsto un’ondata così alta, una partecipazione così ampia allo sciopero e ai cortei voluti dai sindacati di base, snobbati, se non avversati dai “grandi” sindacati, dai partiti politici. Ma chi si stupisce, evidentemente, non si era accorto dei cortei, dei presidi, delle manifestazioni, dei digiuni, degli atti di disobbedienza, delle manifestazioni degli ultimi due-tre mesi, avvenuti pressoché ovunque, nelle grandi città come nei piccoli centri. Una tensione che ha trovato un punto di caduta, un’occasione d’incontro generale nello sciopero “imprevisto” dei piccoli sindacati e sotto uno slogan che pare un inno alla riscossa: “Blocchiamo tutto”.

Ecco, le manifestazioni del 22 settembre 2025 saranno ricordate come una riscossa, con la società civile, i cittadini attivi, le associazioni e i gruppi sconvolti dal primo genocidio in diretta della storia che prendono la scena e indicano la via che le istituzioni dovrebbero seguire. Blocchiamo tutto, sembrano dire i manifestanti, per far capire -finalmente- ai decisori politici che è il momento di bloccare il genocidio, quindi i rifornimenti militari allo Stato di Israele, e anche le relazioni politiche, commerciali, sportive con Tel Aviv, che è il momento di uscire da quell’inerzia che è diventata complicità con l’arbitrio e lo sterminio. I due anni o poco meno di aggressione alla Striscia di Gaza e poi alla Cisgiordania, gli attacchi in Libano e all’Iran, gli omicidi mirati e la carestia indotta, i piani di pulizia etnica e l’offesa quotidiana alla dignità umana -tutte azioni commesse da Israele, ma con la decisiva complicità delle democrazie occidentali- hanno fatto a pezzi alcuni cardini della “nostra civiltà”: dopo Gaza, al tempo del genocidio, tutto perde senso e credibilità. Il diritto internazionale, la Dichiarazione universale dei diritti umani, l’idea che l’Europa e l’Occidente siano il campo d’elezione della democrazia.

L’inerzia dei governi “democratici” è stata e resta imperdonabile, in un misto di cinismo e di impotenza, e i tardivi “riconoscimenti” di uno Stato palestinese che non si sa come e dove potrebbe nascere senza fermare subito il genocidio, hanno il sapore della beffa più che della svolta. Ancora una volta, quindi, è toccato alla società civile, ai movimenti sociali, indicare l’unica via possibile per uscire da una crisi di civiltà che rischia di travolgerci: fermare subito il genocidio, con tutti gli strumenti disponibili, rompendo una delle regole non scritte che tengono insieme l’occidente: il diritto dello Stato di Israele di fare ciò che vuole in Palestina e nel vicino Oriente, un patto ingiusto ora divenuto scellerato.

Un giorno, forse, ricorderemo lunedì 22 settembre 2025 come il giorno in cui una verità bruciante e inascoltata è stata gridata con grande forza; il giorno in cui le nostre distratte e screditate istituzioni hanno avuto l’occasione di scegliere la via della giustizia e dell’umanità, raccogliendo un messaggio lucido e potente, che è un urlo di dolore ma anche l’unico vero progetto politico in campo, se non vogliamo cedere al primato della barbarie.

Lorenzo Guadagnucci è giornalista del “Quotidiano Nazionale”. Per Altreconomia ha scritto, tra gli altri, i libri “Noi della Diaz”, “Parole sporche” e “Un’altra memoria”

