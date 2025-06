Le grandi navi non se ne sono mai andate da Venezia

L’Autorità portuale sta costruendo un nuovo terminal e scavando due canali per aumentare il turismo crocieristico dopo lo “stop” imposto dal Governo Draghi nel 2021. Il comitato No grandi navi denuncia le criticità ambientali del progetto e l’incompatibilità del gigantismo navale con il delicato equilibrio della Laguna. Intanto non è mai stato interrotto il transito di grandi yacht privati e di navi per crociere di lusso