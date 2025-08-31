Le frontiere della disgregazione europea

In quasi metà dei Paesi dell’Unione europea si assiste al ritorno dei controlli alle frontiere interne. Questo, a luglio 2025, è in atto in Austria (con Croazia e Ungheria), Germania, Francia e Svezia (in tutte le frontiere), Paesi Bassi (con Belgio e Germania), Slovenia (con Ungheria e Croazia), Danimarca e Norvegia (nei confini marittimi), Bulgaria (con Romania) e dal primo luglio 2025 in Polonia (con Germania e Lituania). In Italia il ripristino dei controlli con la Slovenia, iniziato il 21 ottobre 2023 e continuamente rinnovato, durerà (per il momento) fino a dicembre 2025.

Più che un’eccezione il ritorno delle frontiere in Europa è dunque diventato una realtà ordinaria. Eppure il Trattato sull’Unione europea afferma che: “l’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone” (articolo 3 paragrafo 2).

Il nuovo Regolamento Schengen, il 1717 del 2024, ricorda inoltre con chiarezza che “la creazione di uno spazio in cui è assicurata la libera circolazione delle persone attraverso le frontiere interne è una delle principali conquiste dell’Unione” (considerando 2) e proprio al fine di preservare tale principio “il ripristino del controllo alle frontiere interne dovrebbe restare un’eccezione ed essere previsto soltanto come misura di extrema ratio. Le eccezioni e le deroghe al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in modo restrittivo” (considerando 33). È lo stesso Regolamento a precisare che “è previsto il ripristino del controllo alle frontiere interne per una durata limitata quando in un solo Stato membro si manifesta una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna. In particolare, possono costituire una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna il terrorismo e la criminalità organizzata, le emergenze di sanità pubblica su vasta scala o gli eventi internazionali di ampia portata o alto profilo, come manifestazioni sportive, commerciali o politiche” (considerando 34).

Per ripristinare i controlli alla frontiera interna deve quindi sussistere una grave minaccia specifica, non generica o ipotetica. Inoltre tale reintroduzione deve essere funzionale a contrastare la minaccia, nel tempo più breve possibile. Sempre secondo il Regolamento “una minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza interna potrebbe derivare da spostamenti improvvisi non autorizzati su vasta scala di cittadini di Paesi terzi tra gli Stati membri, se la situazione che ne risulta mette a dura prova le risorse e le capacità complessive di autorità competenti ben preparate e può mettere a rischio il funzionamento globale dello spazio privo di controllo alle frontiere interne, e se gli altri mezzi previsti dal presente Regolamento non sono sufficienti per contrastare tali afflussi e spostamenti” (considerando 35). La gestione dei flussi migratori in generale non costituisce dunque di per sé una motivazione idonea per attuare un ripristino dei controlli, che è possibile solo in presenza di un reale ed eccezionale stato di difficoltà, da non confondersi con inadempienze e incapacità nella gestione ordinaria.

Con lo sguardo rivolto a interessi elettorali, quasi tutti i governi che hanno ripristinato i controlli alle loro frontiere interne lo hanno motivato, non a caso, con la necessità di contenere i flussi migratori presentati sempre come incontrollabili, senza tuttavia mai fornire né dati empirici né precise motivazioni a supporto di tali tesi, come se esse fossero auto-evidenti. Si può dunque ritenere che gran parte delle attuali decisioni di ripristino dei controlli alle frontiere interne avvengano al di fuori delle disposizioni dello stesso Regolamento Schengen, in violazione di uno dei principi fondanti l’Unione europea.

Questa deriva è estremamente pericolosa perché, di violazione in violazione, il rischio è che nel breve tempo si produca una situazione di stabile ritorno delle frontiere in Europa. Arrivati a quel punto la disgregazione del progetto politico di realizzare un’Unione europea non sarebbe più evitabile e tale arretramento storico, unito alla nuova ma non meno folle corsa al riarmo e al dilagare delle povertà, avrebbe conseguenze imprevedibili.

Gianfranco Schiavone è studioso di migrazioni. Già componente del direttivo dell’Asgi, è presidente del Consorzio italiano di solidarietà-Ufficio rifugiati onlus di Trieste

