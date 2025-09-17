Altreconomia
Interni / Reportage

Le crociere non portano soldi. Il nuovo terminal di Ravenna e l’inquinamento delle grandi navi 

di
La “Explorer of the seas” attraccata a Ravenna nei pressi del cantiere del nuovo terminal. La nave è lunga 311 metri e alta 48 con una capienza di tremila passeggeri © Michele Lapini

Una società partecipata dal colosso statunitense Royal Caribbean sta costruendo una struttura che permetterà l’accosto contemporaneo di due imbarcazioni. La città romagnola è infatti usata come “home port”, luogo di partenza e arrivo dei suoi itinerari. I promotori del progetto promettono ritorni economici ingenti per via della capacità di spesa dei crocieristi ma i dati sono tutt’altro che attendibili. E le compensazioni insufficienti

Mentre la “Explorer of the seas” si prepara a salpare da Ravenna, i suoi altoparlanti diffondono canzoni di Bob Marley ad alto volume. È un sabato d'estate e la nave di Royal Caribbean sta per portare i suoi tremila passeggeri in una crociera che toccherà la Croazia e la Grecia, per poi rientrare nel capoluogo bizantino. Ravenna è usata dalla compagnia come home port, luogo di partenza e arrivo dei suoi itinerari. L’imbarcazione, lunga 311 metri e alta 48, è stata costruita in Norvegia e batte bandiera delle Bahamas, uno dei Paesi di comodo usati dai grandi armatori per beneficiare di agevolazioni fiscali e normative. 

Royal Caribbean, azienda statunitense che controlla il 25% del mercato mondiale delle crociere secondo Cruise market watch, è di casa nel porto romagnolo. La sua società partecipata Ravenna civitas cruise port (Rccp) ha siglato nel 2022 un accordo con l’Autorità portuale dell’Adriatico centro-settentrionale per costruire e gestire il nuovo terminal passeggeri, che dov

