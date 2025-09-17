Interni / Reportage
Le crociere non portano soldi. Il nuovo terminal di Ravenna e l’inquinamento delle grandi navi
di Alex Giuzio —
Una società partecipata dal colosso statunitense Royal Caribbean sta costruendo una struttura che permetterà l’accosto contemporaneo di due imbarcazioni. La città romagnola è infatti usata come “home port”, luogo di partenza e arrivo dei suoi itinerari. I promotori del progetto promettono ritorni economici ingenti per via della capacità di spesa dei crocieristi ma i dati sono tutt’altro che attendibili. E le compensazioni insufficienti