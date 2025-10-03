Le aziende che supportano Israele negli insediamenti illegali. Aggiornato il database Onu

È stato pubblicato a fine settembre 2025 l’aggiornamento del database delle Nazioni Unite delle aziende che supportano direttamente o indirettamente Israele nell’occupazione dei Territori palestinesi. Sono 215 quelle analizzate, evidenziando le dinamiche che contribuiscono al mantenimento e allo sviluppo delle colonie. “Uno strumento essenziale per fornire agli Stati e alle imprese informazioni concrete sui rischi legati ai diritti umani”