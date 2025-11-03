Le alternative alla “guerra alla droga” proposte alla Contro-conferenza

La strategia repressiva contro le sostanze del governo -e dei precedenti- non guarda in faccia la realtà (dominata da cocaina, hashish e crack) ed evita un dibattito pubblico su modelli e approcci diversi. Per lavorare a un altro piano, basato su salute, riduzione del danno, depenalizzazione e politiche pubbliche efficaci, dal 6 all’8 novembre si terrà a Roma un appuntamento alternativo a quello promosso da Palazzo Chigi. Il punto di vista delle organizzazioni