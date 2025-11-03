Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Interni / Attualità

Le alternative alla “guerra alla droga” proposte alla Contro-conferenza

di
© Etactics Inc - Unsplash

La strategia repressiva contro le sostanze del governo -e dei precedenti- non guarda in faccia la realtà (dominata da cocaina, hashish e crack) ed evita un dibattito pubblico su modelli e approcci diversi. Per lavorare a un altro piano, basato su salute, riduzione del danno, depenalizzazione e politiche pubbliche efficaci, dal 6 all’8 novembre si terrà a Roma un appuntamento alternativo a quello promosso da Palazzo Chigi. Il punto di vista delle organizzazioni

La "guerra alla droga" portata avanti in questi anni in Italia ha fallito. Parte da qui la Contro-conferenza nazionale sulle droghe che si terrà a Roma dal 6 all’8 novembre con il titolo "Sulle droghe abbiamo un piano". Uno spazio di confronto, proposta e mobilitazione creato da associazioni, società civile attiva nella promozione di una cultura sulle droghe anti-oppressiva e repressiva, operatori ma soprattutto dai veri protagonisti: le persone che consumano.

L’incontro arriva a poche settimane dalla pubblicazione, con quattro mesi di ritardo, della relazione annuale 2025 della Direzione centrale per i servizi antidroga, un documento che fotografa le attività e i risultati ottenuti nel 2024 dal nostro Paese nella lotta al traffico illecito delle sostanze stupefacenti e che smentisce molte delle narrazioni governative più allarmiste.

Cocaina, hashish e crack dominano i mercati della droga. Cala l’eroina ma crescono la produzione e il consumo di quelle sintetiche anche nelle fasce

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /