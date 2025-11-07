L’Atlante italiano dei morti e feriti gravi in bicicletta. Perché gli “scontri” non sono numeri

Dal 2014 al 2023 in Italia ci sono stati un milione e mezzo di incidenti stradali totali, di cui più di 160.000 hanno coinvolto persone in bicicletta. Ma tutto questo non può rimanere “solo” una fredda statistica. Ecco perché il Centro di competenze territori antifragili (Craft) del Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano, ha deciso di analizzare e indagare in modo specifico e approfondito gli eventi, a partire dalla totalità dei dati sugli incidenti stradali pubblicati ogni anno dall’Istituto nazionale di statistica (Istat). Dando così corpo all’Atlante italiano dei morti e feriti gravi in bicicletta.

Il gruppo di ricerca coordinato dal professor Paolo Bozzuto, e formato da Emilio Guastamacchia, Fabio Manfredini e Shidsa Zarei, ha pubblicato infatti a ottobre 2025 la più dettagliata mappatura dell’incidentalità ciclistica mai realizzata in Italia, sintetizzata in cinque dashboard consultabili gratuitamente sul sito del Politecnico, per osservare la consistenza e la distribuzione geografica degli incidenti e dei loro livelli di gravità e mortalità nelle città, Province e Regioni italiane.

L’idea è nata alla fine del 2022 dopo la morte di Davide Rebellin, ciclista professionista travolto da un camion in provincia di Vicenza. Nello stesso anno gli incidenti in bici sono stati 17.065 e le manifestazioni per ricordare le vittime sono aumentate.

Dalle mappe interattive emerge che, a livello regionale, tra il 2014 e il 2023 il numero più elevato di incidenti in bici si è registrato in Lombardia (41.502), Emilia-Romagna (30.447), Veneto (23.139) e Toscana (16.472). Nelle città il podio è detenuto da Milano (10.372), Roma (3.457) e Padova (3.132). Tuttavia, come ricorda ad Altreconomia Emilio Guastamacchia, co-autore della ricerca, “che ci siano tanti incidenti in valore assoluto, come in questo caso, non vuol dire che la Regione è la peggiore, perché probabilmente è anche il territorio in cui c’è più popolazione che si muove in bicicletta”.

Osservando quindi l’incidentalità ciclistica e la quota modale, cioè la percentuale di viaggi effettuati con un certo mezzo di trasporto sul totale dei viaggi, emerge che nel 2022 le Regioni dove si utilizza maggiormente la bici sono Trentino-Alto Adige (7,25%), Veneto (6,63%) ed Emilia-Romagna (6,25%). A specchio, l’incidentalità ciclistica (percentuale di scontri che coinvolgono biciclette sul totale degli incidenti stradali) è più alta in Trentino (18,81%), Emilia-Romagna (18,56%) e Veneto (18,15%). Con questi dati la Lombardia è quarta, con una quota modale di spostamenti in bici pari al 4,32% e un’incidentalità ciclistica del 14,44%.

Anche il numero dei morti è più alto nel Nord Italia, dove la bicicletta si utilizza di più. Tuttavia il tasso di mortalità, ovvero il rapporto tra il numero di ciclisti morti e il numero di incidenti ciclistici, si concentra nelle Regioni del Sud e nello specifico in Calabria, Molise, Campania e Basilicata. “Significa che ci sono più incidenti al Nord ma il livello di pericolosità è più concentrato al Sud. Questo -spiega Guastamacchia- può essere probabilmente dovuto all’assenza di infrastrutture ciclabili. Al Nord, tutto sommato, la presenza di piste ciclabili, anche se progettate male o non a rete, mette più in sicurezza il ciclista”.

Oltre ai filtri geografici, le mappe dell’Atlante permettono di selezionare il genere delle persone coinvolte negli incidenti e, in alcuni casi, anche la loro età e l’orario in cui sono avvenuti gli scontri.

Nell’incidente stradale si conosce quando la macchina è stata immatricolata, quale cilindrata possiede, chi guidava e dove si trovava. Delle collisioni in bicicletta, invece, non si sa praticamente nulla. Gli unici dati che Istat fornisce sono l’orario dell’impatto e se si tratta di una bicicletta normale o a pedalata assistita. “Mancano però informazioni più puntuali -fa notare il ricercatore-, in che condizioni di manutenzione si trovava il mezzo, un conto è guidare una bicicletta con un impianto frenante e un conto è andare con una che non ha i freni; qual era il motivo dello spostamento, professionale, turistico o per uso quotidiano. Questi dati, che ad oggi Istat non fornisce, permetterebbero una lettura più fine del fenomeno, che potrebbe aiutare anche a pianificare interventi infrastrutturali per rendere la viabilità più sicura”.

Conoscere gli orari in cui avviene la maggior parte degli incidenti, sulla base territoriale, permette comunque di iniziare un lavoro di “radiografia” del ciclista perché dà delle informazioni su quando viene utilizzata la bici. Nel caso della provincia di Cremona, per esempio, il livello degli incidenti è molto diffuso in settimana e nel corso dell’intera giornata; quindi, è ipotizzabile che si tratti di lavoratori e city user. A Milano è particolarmente elevato negli orari di punta, al mattino e alla sera. Nel caso della provincia di Lecco, al contrario, si rileva una connotazione più turistica, con incidenti meno distribuiti durante la settimana e più concentrati il sabato mattina.

“Oggi quello che possiamo dire è che la maggior parte degli incidenti avviene in ambito urbano piuttosto che extraurbano. Sicuramente questo è perché in città ci si muove di più. Tuttavia, l’incidente in bici che avviene fuori dalle città è più pericoloso, nel senso che ha degli esiti più gravi. Questo ci suggerisce che, essendo la velocità media nelle zone extraurbane maggiore di quella urbana, una delle questioni su cui lavorare è sicuramente quella della velocità di percorrenza delle strade. Più si riduce la velocità, più ci sono possibilità di abbassare il tasso di incidentalità ciclistica e pedonale -aggiunge il ricercatore-. Il caso del Comune di Bologna, che un anno fa ha imposto in ambito urbano la velocità massima di 30 chilometri all’ora, ha ridotto in modo significativo il numero di incidenti complessivo. Questo è un tema da cui partire”.

Come conferma Guastamacchia, questi primi dati della ricerca sono l’inizio di un lavoro più ampio che i ricercatori del Craft continueranno a portare avanti con nuovi indicatori per avere più informazioni da mettere a disposizione dei cittadini e per la pianificazione di possibili soluzioni urbane. Un cambiamento necessario però deve avvenire anche a livello culturale. Alla pubblicazione delle cinque dashboard dell’Atlante, sulle pagine social del Politecnico sono apparsi commenti violenti come: “La prossima volta che vedo un ciclista lo metto sotto”.

In città come Milano l’automobile privata è ancora tra le modalità privilegiate di trasporto: il 30% degli spostamenti interni alla città avviene in macchina, mentre solo il 6% in bicicletta.

Per il momento -commenta Guastamacchia- la reazione che la ricerca sta ricevendo proviene principalmente dal basso, da associazioni o singoli utenti interessati a capire il fenomeno. “Dalle istituzioni c’è stato qualche primo contatto ma non in modo strutturato”.

Intanto la mobilitazione di associazioni e cittadini che hanno aderito alla campagna di Città delle persone continua. Con la loro lettera aperta hanno chiesto al sindaco di Milano una rete di infrastrutture ciclabili continue e sicure, denunciando che ad oggi il 22% di quelle dichiarate sono controviali promiscui dove non è stato fatto alcun intervento strutturale; un aumento quantitativo e qualitativo del trasporto pubblico e una maggiore intolleranza nei confronti della sosta irregolare.

“Il lavoro del Politecnico di Milano va nella direzione della messa a disposizione di maggiori dati e informazioni su questo fenomeno, ma le domande aperte rimangono tante e il percorso, purtroppo, è ancora lungo -commenta Giovanni Mandelli, portavoce di Città delle persone-. Noi lavoriamo principalmente a Milano dove ci sono ancora troppe automobili e velocità elevate, se compariamo il tasso di motorizzazione e il limite di velocità di altre grandi città europee. La domanda da porsi allora è: vogliamo vivere in una città dove lo spazio pubblico è progettato per le persone o per le automobili? E nel caso delle bici penso che sia fuorviante utilizzare la parola ‘incidente’ perché questa allude a circostanze incontrollabili. Invece, sappiamo tutti che stiamo parlando di eventi che avvengono regolarmente e che sono imputabili a precisi comportamenti scorretti e pericolosi: distrazione, eccesso di velocità, guida in stato alterato. Non incidenti ma ‘scontri stradali’”.

