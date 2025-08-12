Ambiente / Approfondimento
L’Assemblea del bosco ha salvato l’area Ex Lanerossi di Vicenza. Ma la vicenda non è chiusa
di Daniele Pernigotti —
Il Comune aveva accettato le richieste di Rfi di fare tabula rasa del bosco spontaneo per realizzare il cantiere Tav della linea Venezia e Milano. Una straordinaria mobilitazione cittadina, dopo lotte e presidi permanenti, ha costretto al passo indietro, replicando l’esperienza anche nel contiguo bosco di Ca’ Alte. Gli occhi restano bene aperti sull’evoluzione dei progetti. Eccone la storia e quelle di altre aree naturali che, con radici diverse, fanno respirare il territorio