Ambiente / Approfondimento

L’Assemblea del bosco ha salvato l’area Ex Lanerossi di Vicenza. Ma la vicenda non è chiusa

Il tentato sgombero al bosco di Ca' Alte a Vicenza nel luglio 2025 © Michele Lapini

Il Comune aveva accettato le richieste di Rfi di fare tabula rasa del bosco spontaneo per realizzare il cantiere Tav della linea Venezia e Milano. Una straordinaria mobilitazione cittadina, dopo lotte e presidi permanenti, ha costretto al passo indietro, replicando l’esperienza anche nel contiguo bosco di Ca’ Alte. Gli occhi restano bene aperti sull’evoluzione dei progetti. Eccone la storia e quelle di altre aree naturali che, con radici diverse, fanno respirare il territorio

“Vedi che la resistenza porta i suoi frutti?”, dice euforico Andrea Fisico, mentre festeggia la vittoria con cui l’Assemblea del bosco ha salvato 1,6 ettari dell’area Ex Lanerossi di Vicenza.

“Quarant’anni di lavoro indisturbato della natura, in quello che fu il giardino del Lanificio Rossi, hanno consentito lo sviluppo di un vero e proprio bosco, il cui valore in termini di biodiversità è stato riconosciuto da molti esperti -continua Fisico- per la grande varietà di vegetazione e fauna, tra cui la presenza di tassi e di caprioli che vi giungono grazie al corridoio verde che la connette, attraverso il bosco Ca’ Alte, con il parco del fiume Retrone”. Un esempio perfetto di ciò che le recenti normative europee e gli accordi internazionali chiedono alle amministrazioni locali per proteggere la naturalità e la biodiversità all’interno degli spazi urbani, ma che faticano a trovare spazio nelle agende di chi amministra le città.

Nel caso in questione, il Comune di Vicenza aveva accetta

