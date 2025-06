L’arte di Papital Gallery, il collettivo di creativi equo e solidale di Teheran

La parola “papital”, in lingua Farsi, significa edera e rievoca le caratteristiche principali che questa pianta sempreverde mostra nel corso della sua vita, ovvero la vigoria e la resistenza. È per questa simbologia e per omaggiare i decori naturali che la rampicante realizza sui muri di Teheran, che un gruppo di amici iraniani ha battezzato Papital Gallery un progetto di artigianato fondato nel 2017 e dedicato alla produzione di gioielli fatti a mano grazie al coinvolgimento di donne in difficoltà economica. Papital Gallery è oggi un’impresa composta da diversi artisti che si fanno ispirare dai colori della natura e dall’iconografia della tradizione iraniana per realizzare orecchini, collane e bracciali da esportare in diverse parti del mondo. L’azienda, una delle poche in Iran a far parte del circuito del commercio equo e solidale, ha iniziato nel 2019 a vendere i suoi prodotti anche in Italia, grazie a una collaborazione avviata con la cooperativa ferrarese altraQualità.

