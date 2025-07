L’Arena olimpica di Santa Giulia e l’“ingerenza indebita” dall’ex assessore Tancredi

C’è anche l’Arena Santa Giulia tra i “casi concreti” della “ingerenza indebita” esercitata dall’ex assessore all’Urbanistica del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi. I virgolettati sono dei pubblici ministeri di Milano Marina Petruzzella, Mauro Clerici, Paolo Filippini, tratti dalla richiesta di misure cautelari personali formulata il 26 giugno scorso.

Un paragrafo è dedicato proprio all’Arena (o Pala Italia) e alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Rilievi penali a parte, emerge uno spaccato significativo di com’è concepito lo sviluppo urbanistico della città.

“Proprietaria di gran parte dell’area è Lendlease -annotano gli inquirenti- con cui, come si è visto, il presidente della Commissione paesaggio Giuseppe Marinoni nel corso del 2023 e del 2024 trattava per trascinarla con altri partner nelle strategia dei Nodi della ‘Porta Nord Ovest'”.

Nel quartiere di Santa Giulia, se la realizzazione dell’Arena è affidata alla tedesca Cts Eventim, “la sua progettazione architettonica, inserita nel più ampio ‘Piano integrato di intervento Montecity-Rogoredo’ di ‘Rigenerazione urbana del quartiere Santa Giulia’ è firmata dal noto architetto Mario Cucinella”.

I Pm sottolineano un “dato che rileva a proposito di conflitto di interessi”: il “Masterplan Santa Giulia”, realizzato dal progettista Cucinella, comprende infatti “uno studio di fattibilità di due progetti infrastrutturali assegnati alla J+S Spa, società di cui Marinoni è partner strategico”.

La Guardia di Finanza ha ricostruito che tra il febbraio 2019 e il giugno 2024 proprio la società di cui è “partner strategico” il presidente della Commissione paesaggio del Comune avrebbe emesso fatture nei confronti di Milano Santa Giulia Spa per un ammontare complessivo di 2.285.390,06 euro.

Un macroscopico conflitto di interessi che, secondo i Pm, l’ex assessore Tancredi -oltre naturalmente allo stesso Marinoni- avrebbe evitato di rilevare “rispetto alle valutazioni sulle opere relative all’Arena di Santa Giulia e al relativo Piano integrato di intervento”.

Tancredi, scrivono gli inquirenti, non poteva cadere dalle nuvole: è stato “sempre ben avvertito delle società coinvolte nei lavori relativi agli accordi di programma, di cui si era già in precedenza occupato fino ad ottobre 2021, in quanto dirigente del Comune addetto al settore, e come dimostrano inconfutabilmente le sue interlocuzioni, passate in rassegna”.

Marinoni, dunque, prende parte alla Commissione quando si deve discutere di Santa Giulia. Lo fa ad esempio nel giugno 2022 (più indietro la ricostruzione non si spinge), quando il parere è “favorevole condizionato” e “l’edificio Arena” è già stato ritenuto “ammissibile”. Anche nel settembre 2022 Marinoni evita di astenersi e il parere, che gravita soprattutto sull’edificio del parcheggio dell’Arena, è “favorevole condizionato da rivedere”.

Il 14 ottobre 2022 Tancredi propone a Marinoni di incontrare i progettisti del parcheggio dell’Arena: “Saresti disposto a incontrare da me i progettisti del parcheggio dell’Arena Santa Giulia?”, gli chiede via WhatsApp. “Ciao Giancarlo. Certo”, la risposta di Marinoni. Il primo dicembre 2022 arriva un altro parere “favorevole” e Marinoni è seduto alla presidenza.

Nel 2023 e nel 2024, stando alla ricostruzione dei Pm, va detto che l’Arena esce abbastanza di scena mentre il nodo diventa l’aspetto commerciale dell’intervento. La Commissione paesaggio infatti dà diversi pareri contrari. È il caso della seduta 17 dell’11 maggio 2023. La Commissione si esprime sulle unità del Piano integrato di intervento denominate “UCP 21H” e “21H”. I Pm annotano: “Unità di coordinamento progettuale sulla variante al PII ‘Montecity Rogoredo’, nel cui contesto è inquadrata la realizzazione dell’Arena”.

Il parere dell’architetta e relatrice Monica Moschella non lascia troppi dubbi. Il masterplan è ritenuto “inammissibile” perché presenta una “destrutturazione dell’impianto insediativo urbano del PII”. C’è “incertezza” tra una “città aperta” e una “città compatta”, il principio insediativo non è “convincente” e il tutto dialoga poco proprio con l’Arena “e il suo podio”. Gli spazi urbani destinati alla collettività sono “impoveriti”. E, per concludere, arriva una stangata anche sui materiali degli spazi pubblici: “Si riscontra inopportuno utilizzare la stessa tipologia di materiali, oltretutto più riconducibile a un’area pedonale consona per outlet commerciale che non a uno spazio urbano”.

A giugno di quell’anno i commissari chiedono perciò di “conferire” con il progettista Cucinella. L’incontro avviene ma il verbale è una generica serie di punti da “sviluppare e trattare, rimasti in sospeso”. Non c’è il parere.

Tancredi, allora, si attiva. Il 17 luglio 2023 manda un messaggio WhatsApp a Marinoni riportando, scrivono i Pm, il “messaggio di lagnanze che aveva ricevuto sul suo cellulare dall’arch. Cucinella”. “Cucinella -annotano gli inquirenti- lamentava che il tecnico del Comune Moschella aveva frapposto ostacoli alla rapida fissazione della seduta della Commissione per il paesaggio in cui si sarebbero dovuti risolvere il problema dei suoi progetti”. Cucinella scrive infatti a Tancredi che “la Moschella fa un po’ resistenza, perdona se ti informo ma come sai è fondamentale chiudere il capitolo”. L’obiettivo dell’architetto è “chiudere questo importante masterplan“.

Tancredi tiene premuto quel messaggio e lo inoltra a Marinoni, aggiungendo: “Ciao Giuseppe, messaggio da Cucinella. Non so francamente che tipo di resistenza faccia la mia funzionaria. Ad ogni modo come la vedi?”. E Marinoni: “Gli ho detto di sentire Moschella e avrebbe deciso con Dolores quando portare la pratica. Io ho solo detto che quando ci arrivano le pratiche le valutiamo. Non saprei che tipo di resistenza stia facendo”.

Tancredi però è preoccupato: “Ma secondo te il progetto ora può passare?”. Il presidente della Commissione la prende larga: “Non ho visto il progetto. Mi ha solo mandato un messaggio dicendo che hanno accolto le condizioni”.

Dieci giorni dopo -relatrice ancora Moschella- il progetto ottiene due pareri favorevoli. Ma di nuovo nel novembre 2023 arriva un parere “contrario” sull’unità UCCP21D di Santa Giulia. Il progetto è giudicato “non ammissibile” perché configura una “enclave morfologica e funzionale separata”. Addirittura “introducendo impropriamente un modello di ‘periferia’ che si vorrebbe evitare in questa parte di città”.

Nel gennaio 2024, su un’altra unità del progetto (UCCP1D), arriva un altro parere contrario che poi diventa favorevole a marzo. Riguarda la “media” e “grande” struttura di vendita, che seppur non nominata si deduce essere quella di Esselunga (partner chiave dell’operazione Santa Giulia). Scrive la relatrice Moschella: “Si chiede che lo sviluppo architettonico esprima la sua condizione di ‘supermercato urbano’ con proprietà e sobrietà linguistica, e non indulga in forme particolarmente espressive, per non competere con la limitrofa Arena che svolge qui un ruolo di rappresentatività pubblica e collettiva”.

Il 6 giugno 2024 è la volta però di un nuovo parere negativo con Marinoni che “non è presente all’illustrazione, esame ed espressione del parere” ma firma comunque il verbale insieme al suo vice, Giovanni Oggioni (coinvolto nell’inchiesta e già arrestato nel marzo 2025), dopo aver sottoscritto questa volta la dichiarazione di “sussistenza di cause di conflitto di interesse” sul progetto.

Si giunge così a un anno fa. L’11 luglio 2024 la Commissione paesaggio firma un verbale molto critico verso tutto il progetto di Santa Giulia (che comprende l’Arena ma che non è solo l’Arena). Viene messa a verbale una “generale preoccupazione sull’esito finale del Piano Santa Giulia” perché non c’è alcuna divisione delle parti “funzionalmente e morfologicamente omogenee”. Si rileva una “meccanica ripetizione di singole unità” e non invece una “città ricca e complessa”. “Appaiono peraltro evidenti i limiti di configurare una parte di città stilisticamente unitaria che ripete acriticamente sempre lo stesso edificio”.

Il nucleo centrale di Santa Giulia viene perciò bollato come un quartiere “sempre più orientato ad assumere i caratteri di un outlet suburbano”, con una scala delle altezze fuori controllo e con quelle che i progettisti chiamano generosamente “piazze” ma che in realtà sono semplicemente degli “slarghi”. Marinoni risulta “non presente all’illustrazione, esame ed espressione del parere” della pratica, pur firmando poi il relativo verbale insieme a Oggioni e spuntando nell’occasione la dichiarazione di “sussistenza di cause di conflitto di interesse”.

La ricostruzione dei Pubblici ministeri si ferma qui ma la sensazione è che ci sia molto di più intorno a quel gigantesco “outlet suburbano”.

