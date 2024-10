L’appello contro il parco eolico alto oltre quattro volte il Duomo di Orvieto

Un appello firmato da 100 intellettuali è stato rivolto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sollevare la questione della compatibilità degli impianti eolici a Orvieto, richiamando l’attenzione dell’opinione pubblica. Tra i primi firmatari dell’appello Alice Rohrwacher, regista e sceneggiatrice che vive in una località vicino a Orvieto, e Giovanni Attili, professore di Urbanistica ed esperto di sviluppo sostenibile dell’ambiente e del territorio.

Al centro del dibattito c’è il progetto Phobos (dal greco “paura”), presentato dalla Rwe Renewables Italia Srl, filiale della multinazionale tedesca Rwe, che prevede la costruzione di sette mega turbine eoliche alte 200 metri nei Comuni di Castel Giorgio e Orvieto, in Umbria, al confine con il Comune di Bolsena nel Lazio, oltre a una nuova stazione elettrica funzionale su scala interregionale.

Il progetto è stato approvato dalla presidenza del Consiglio nel 2023, dopo che era stata chiamata a risolvere il conflitto tra il parere favorevole del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (Mase) e quello contrario del ministero della Cultura (Mic), nel complesso procedimento di Valutazione di impatto ambientale (Via). Tale decisione ha portato alla presentazione di numerosi ricorsi da parte di cittadini e amministrazioni locali, preoccupati per la minaccia all’integrità paesaggistica e all’economia turistica del territorio. I primi ricorsi sono stati respinti dal Tar dell’Umbria, ma altri saranno discussi a breve.

Nell’appello si denuncia la violazione della normativa vigente, che vieta la costruzione di impianti eolici entro tre chilometri dai beni culturali e dai vincoli paesaggistici previsti dal Codice dei beni culturali e del Paesaggio (decreto legge 42/2004), un’area in cui ricade l’intero progetto Phobos. I firmatari evidenziano come questo possa costituire un pericoloso precedente, aprendo la strada ad altri progetti simili, privi di considerazione per le specificità territoriali. Le fasce di rispetto rimangono essenziali per la tutela del paesaggio e del valore dei luoghi.

L’appello critica inoltre una visione distorta della transizione ecologica, denunciando l’uso retorico del concetto di sostenibilità, con impianti energetici imposti dall’alto senza riguardo per i contesti territoriali. Si sottolinea che progetti come Phobos infliggono danni irreversibili al paesaggio, in contraddizione con i pronunciamenti della stessa Corte costituzionale. Si fa riferimento, inoltre, al rischio di “gigantismo” del progetto, con turbine alte oltre quattro volte il Duomo di Orvieto.

L’iniziativa dei 100 intellettuali si affianca agli sforzi delle associazioni e della comunità locale, che da due anni si oppongono all’attuazione di Phobos. Monica Tommasi, presidente degli Amici della Terra, ha espresso apprezzamento per l’appello, ribadendo che le norme escluderebbero la possibilità di realizzare impianti eolici nelle fasce di rispetto definite dall’articolo 8 c-quater del decreto legislativo 199/2021, sottolineando inoltre che nella fase transitoria avrebbero dovuto riguardare solo aree idonee.

Tommasi ha anche evidenziato i ritardi del Mase nell’individuare i criteri per la designazione delle aree idonee e non idonee, il che ha favorito una proliferazione incontrollata di progetti basati su criteri di convenienza economica, in violazione della Direttiva UE 2023/2413 (Red III). Ciò potrebbe portare alla industrializzazione incontrollata delle aree agricole, finora protette da rigorose normative urbanistiche, con turbine alte fino a 250 metri e installate a distanze pericolose per la sicurezza pubblica.

La critica si estende a una strategia che favorisce tecnologie inefficienti, come l’eolico e il fotovoltaico a terra, che comportano un elevato consumo di suolo e materiali critici, con costi che gravano sui consumatori. Il tutto in un contesto in cui l’Italia contribuisce solo per lo 0,8% alle emissioni globali di gas serra.

I firmatari dell’appello concludono affermando che sarebbe opportuno sospendere l’attuazione del progetto Phobos in attesa dei ricorsi pendenti al Tar, con la possibilità di ulteriori appelli al Consiglio di Stato, per difendere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, ultimo baluardo contro la distruzione del territorio.

