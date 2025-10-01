L’Amazzonia peruviana è sempre più in pericolo. A difenderla sono i popoli indigeni

Secondo il report sulla “Situazione dei difensori di Ucayali 2024”, elaborato dall’Associazione regionale Aidesep Ucayali (Orau) e dall’Associazione ProPurús -che fa riferimento ai dati della Unità di informazione finanziaria (Uif) della Sovrintendenza bancaria e assicurativa del Perù- nel Paese dal 2015 al 2025 attività criminali come l’estrazione mineraria illegale, la deforestazione e il narcotraffico, tra le altre, hanno messo in circolo quasi 200 miliardi di dollari. Tra questi uno tra i settori più redditizi è stato quello delle miniere illegali diffuse in varie regioni del Paese, tra cui quelle amazzoniche, che ha prodotto nel corso dell’ultimo decennio un giro di quasi 80 miliardi di dollari, più del quadruplo rispetto a quelli derivanti dal traffico di droga.

Per comprendere i danni provocati da questo fenomeno in Amazzonia, dove nelle miniere si estrae principalmente oro, Altreconomia ha incontrato il leader indigeno Gil Inoach Shawit, avvocato e