Ambiente / Reportage
L’Amazzonia peruviana è sempre più in pericolo. A difenderla sono i popoli indigeni
di Francesca Campanini —
Nella foresta prosperano attività illegali capaci di muovere miliardi di dollari a scapito dell’ecosistema. Tra queste una delle più redditizie è l’estrazione di oro, favorita dagli stessi programmi di regolarizzazione dello Stato. A pagarne il prezzo più alto anche in termini sociali sono le popolazioni originarie che non smettono di battersi per il loro territorio e la loro fonte di vita, come racconta Gil Inoach Shawit, leader degli awajún