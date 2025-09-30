Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Reportage

L’amara illusione di una pace vera tra Armenia e Azerbaigian

di e
Il cimitero di Areni, piccolo Comune della provincia di Vayoc’ Jor nel Sud dell’Armenia, dove sono sepolti alcuni dei giovani morti durante il conflitto. Vicino alle tombe vengono issate le bandiere armene ed è facile vederne in tutti i camposanti del Paese © Luca Rondi e Martina Cociglio

Donald Trump ha definito “storico” il memorandum di inizio agosto ma tra le strade di Yerevan c’è paura. La ferita del Nagorno-Karabakh, oggi controllato da Baku, è ancora aperta. E in molti non si fidano dell’autocrate azero Aliyev

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

Mentre scorre le immagini sul suo telefono di una vita che non c’è più, Lara non ha dubbi. “La pace non trionferà”, dice con tono sicuro seduta nel salotto di un piccolo appartamento nel Nord di Yerevan, capitale dell’Armenia. In queste quattro mura diventate obbligatoriamente casa, la 27enne vive con la sua famiglia da fine settembre 2023 quando ha dovuto lasciare la regione del Nagorno-Karabakh, dove è nata e cresciuta fino all’esodo forzato seguito all’assedio dell’esercito azero.

Una ferita aperta che soffoca qualsiasi speranza rispetto al nuovo accordo siglato tra i due Paesi lo scorso 8 agosto a Washington. “L’Azerbaigian non si fermerà, vuole tutta l’Armenia”, sottolinea pochi giorni dopo la firma mentre il suo sguardo cerca quello del padre, seduto al lato opposto del tavolo.

A 68 anni, l’uomo si ritrova a fare l’operaio per cinquemila dram al giorno (poco più di 11 euro) in diversi cantieri della capitale dopo una “vita passata a difendere la patria”: anche lui,

