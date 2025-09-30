L’amara illusione di una pace vera tra Armenia e Azerbaigian

Mentre scorre le immagini sul suo telefono di una vita che non c’è più, Lara non ha dubbi. “La pace non trionferà”, dice con tono sicuro seduta nel salotto di un piccolo appartamento nel Nord di Yerevan, capitale dell’Armenia. In queste quattro mura diventate obbligatoriamente casa, la 27enne vive con la sua famiglia da fine settembre 2023 quando ha dovuto lasciare la regione del Nagorno-Karabakh, dove è nata e cresciuta fino all’esodo forzato seguito all’assedio dell’esercito azero.

Una ferita aperta che soffoca qualsiasi speranza rispetto al nuovo accordo siglato tra i due Paesi lo scorso 8 agosto a Washington. “L’Azerbaigian non si fermerà, vuole tutta l’Armenia”, sottolinea pochi giorni dopo la firma mentre il suo sguardo cerca quello del padre, seduto al lato opposto del tavolo.

A 68 anni, l’uomo si ritrova a fare l’operaio per cinquemila dram al giorno (poco più di 11 euro) in diversi cantieri della capitale dopo una “vita passata a difendere la patria”: anche lui,