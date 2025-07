L’agroecologia solidale con la Palestina, dove anche la raccolta delle olive viene presa di mira

Si è da poco concluso il primo congresso di agroecologia del Mediterraneo, movimento che ha espresso vicinanza per la situazione dei contadini nei Territori occupati. Tra le violenze dei coloni e i blocchi imposti dall’esercito israeliano, l’accesso ai terreni e l’agricoltura sono sempre più difficili. Lo testimonia il settore dell’olivicoltura, vessato per la sua importanza culturale ed economica. Nel 2024 quasi la metà dei contadini palestinesi non è riuscito a raccogliere le olive