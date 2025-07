L’affare miliardario dei centri di detenzione per migranti “irregolari” negli Stati Uniti

Al primo giugno 2025 l’86% delle 51.302 persone in custodia dell’Immigration and customs enforcement (Ice) si ritrova in strutture gestite da privati. Colossi come Geo group, CoreCivic, LaSalle corrections e Management training corporation sono i protagonisti di un business da 3,4 miliardi di dollari l’anno che è destinato a crescere. Nonostante la detenzione domiciliare costi 36 volte in meno. Le condizioni in cui vivono le persone sono pessime