L’abbandono delle piste di atletica nella “Milano città olimpica”

Al centro sportivo Carraro nella periferia Sud di Milano, al confine con Rozzano, la natura si riprende piano piano i suoi spazi. È primavera e oltre alle piante selvatiche che spaccano il cemento e ai rampicanti infestanti che rompono le recinzioni dei campi da tennis e di calcio, ciuffi di erba e muschio puntellano in più parti il manto della pista di atletica.

“Il lavoro di retopping non è stato fatto bene. Probabilmente hanno lasciato la pista per tanto tempo senza strato superficiale e poi, prima di rimetterlo, non hanno ripulito bene i semi che nel frattempo si erano posati. Ed ecco il risultato”, spiega Luciano Bagoli, fondatore e direttore tecnico della Nuova atletica 87, società sportiva di riferimento per l’atletica nella zona, che oggi al Carraro conta una sessantina di giovani iscritti, ma in passato era arrivata a quota duecento. Bagoli fa riferimento al processo per cui, per ripristinare le caratteristiche tecniche della superficie sintetica delle piste di atl