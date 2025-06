La Toscana è sempre più strategica dal punto di vista militare. Cittadini e movimenti resistono

A Firenze un nuovo comando Nato, a Pisa un'area militare da 520 milioni di euro, l'ampliamento dell'aeroporto e la creazione di strutture che accelerare il trasporto delle merci attraverso le vie d’acqua, a Livorno l'implementazione del porto per agevolare la partenza delle grandi navi cariche (anche) di armi. Sono le opere di natura militare realizzate o che c’è in programma di costruire nel prossimo futuro in Toscana.

“È in atto un silenzioso ma profondo processo di militarizzazione che sta ridisegnando la Regione e in particolare l’intera area tra Pisa e Livorno, che si sta trasformando in uno dei principali poli militari-industriali d’Europa”, spiega Renato Viviani, uno dei fondatori del Movimento No base di Pisa.

Pisa, infatti, nei piani del governo (non solo quello attuale), diventerà la piattaforma logistica per la guerra, con un sistema di infrastrutture militari tutte connesse tra loro. Il progetto della base nella frazione di San Piero a Grado, a circa sette chilometri