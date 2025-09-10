La tenace resistenza delle donne palestinesi di Masafer Yatta, tra ricamo e scolarizzazione

Le trovi sedute in terra, all’ingresso delle loro case o delle loro grotte, con tele di stoffa sulle gambe, armate di ago e filo intente a ricamare rombi e quadrati marroni, azzurri e blu, l’uno accanto all’altro. Alcune donne di Masafer Yatta, un’area collinare composta da diversi piccoli villaggi a Sud di Hebron, non hanno studiato, non sono andate a scuola o all’università, alcune non sanno leggere, “ma tutte sono abili nell’arte del tatreez, un antico stile di ricamo praticato in Palestina da oltre 3.000 anni”, racconta Kifah Adra, colonna portante della resistenza palestinese in Cisgiordania, nonché madre del premio Oscar Basel Adra.

Il tatreez, che in arabo significa “abbellimento”, non è una semplice decorazione tradizionale ma è anche un modo per continuare a riaffermare l’identità, è una forma di riscatto e una vera lotta per la sopravvivenza economica. “Guardavo mia madre cucire e piano piano ho iniziato anche io. Ero ragazza e tutte lo facevano”, raccont