La tenace resistenza delle donne palestinesi di Masafer Yatta, tra ricamo e scolarizzazione

Una donna palestinese ricama il tatreez, l'arte tradizionale e forma di resistenza © Francesca Lequaglie

Kifah Adra, madre del premio Oscar Basel e simbolo della lotta per la liberazione della Palestina, racconta genesi e modalità di una resistenza femminile radicata e intergenerazionale, capace di affrontare la violenza dei coloni che “da sempre compiono atti criminali e restano impuniti”. Dall’arte della tessitura che oggi impiega 500 donne alla costruzione dell’unica scuola del villaggio, fondamentale per garantire istruzione alle future generazioni

Le trovi sedute in terra, all’ingresso delle loro case o delle loro grotte, con tele di stoffa sulle gambe, armate di ago e filo intente a ricamare rombi e quadrati marroni, azzurri e blu, l’uno accanto all’altro. Alcune donne di Masafer Yatta, un’area collinare composta da diversi piccoli villaggi a Sud di Hebron, non hanno studiato, non sono andate a scuola o all’università, alcune non sanno leggere, “ma tutte sono abili nell’arte del tatreez, un antico stile di ricamo praticato in Palestina da oltre 3.000 anni”, racconta Kifah Adra, colonna portante della resistenza palestinese in Cisgiordania, nonché madre del premio Oscar Basel Adra.

Il tatreez, che in arabo significa “abbellimento”, non è una semplice decorazione tradizionale ma è anche un modo per continuare a riaffermare l’identità, è una forma di riscatto e una vera lotta per la sopravvivenza economica. “Guardavo mia madre cucire e piano piano ho iniziato anche io. Ero ragazza e tutte lo facevano”, raccont

