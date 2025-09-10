Esteri / Reportage
La tenace resistenza delle donne palestinesi di Masafer Yatta, tra ricamo e scolarizzazione
di Francesca Lequaglie —
Kifah Adra, madre del premio Oscar Basel e simbolo della lotta per la liberazione della Palestina, racconta genesi e modalità di una resistenza femminile radicata e intergenerazionale, capace di affrontare la violenza dei coloni che “da sempre compiono atti criminali e restano impuniti”. Dall’arte della tessitura che oggi impiega 500 donne alla costruzione dell’unica scuola del villaggio, fondamentale per garantire istruzione alle future generazioni