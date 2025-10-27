Altreconomia
Diritti / Intervista

La sofferenza collettiva dei palestinesi di Gaza e la psicologia del trauma ridotta in macerie

di
Un'abitante di Gaza city torna a casa, ritrovandola completamente distrutta. È il 24 ottobre 2025 © Omar Ashtawy / apaimages / Shutterstock / IPA

Gli abitanti della Striscia si trovano oggi a confrontarsi con la completa distruzione delle proprie città, a fare i conti con le persone care perdute e a immaginare come poter vivere in quel luogo. È possibile affrontare il momento più duro? Il punto di vista di Guido Veronese, psicologo clinico e professore associato di Psicologia clinica e di comunità all’Università di Milano Bicocca. “La rielaborazione passa necessariamente dal riconoscimento del genocidio avvenuto”

Guido Veronese è psicologo clinico, psicoterapeuta e professore associato di Psicologia clinica e di comunità all’Università di Milano Bicocca. Il suo lavoro sul campo come esperto di intervento su traumi estremi e collettivi lo ha portato spesso a Gaza. Un territorio che Veronese conosce bene e con cui in questi due anni di genocidio non ha mai smesso di mantenere contatti attraverso le conoscenze e i colleghi del posto. Già nei mesi scorsi si era espresso, proprio attraverso le pagine di Altreconomia, sulla gravissima condizione in cui verte la popolazione palestinese.

Oggi, a presunta tregua in corso, lo psicologo pone l’accento sull’importanza di riconoscere il genocidio avvenuto a Gaza come condizione indispensabile affinché il popolo palestinese possa cominciare il difficile processo di elaborazione della violenza subita. E ricorda la ferita collettiva che deriva dall’essere complici di un sistema che sacrifica innocenti per mantenere i privilegi degli occidentali, in

