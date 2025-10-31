La sindrome che blocca il futuro

Addio all’homo sapiens? La perdita di coscienza nell’umanità contemporanea rende concreta questa ipotesi. Lo si coglie soprattutto constatando quanto sia rifiutata la via della nonviolenza, indicata da Gandhi come l’unica che abbiamo. Ignorarla significa perpetuare quella sequela di stragi, oppressioni e sofferenze che, come denunciava Elsa Morante, è lo scandalo della storia.

La luce della coscienza umana è riemersa con le manifestazioni per la liberazione di Gaza e del popolo palestinese. Ma sarebbe un errore dare per prevalente tale volontà di pace. L’ostacolo al nostro riscatto sta in quello che si può chiamare il blocco.

Intendo l’intreccio perverso di fattori come: il meccanismo del potere bellico e imperialista che domina sul Pianeta e quello della finanza globale che fa dell’economia un dispositivo che vampirizza persone, popoli e natura; l’epidemia di incoscienza che colpisce masse di individui decisi a non andare più a votare o pronti a sostenere i leader peggi