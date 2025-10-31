Altreconomia
Cultura e scienza / Opinioni

La sindrome che blocca il futuro

di
© Artem Shuba - Unsplash

La luce della coscienza umana è riemersa con le manifestazioni per la liberazione di Gaza. Ma l’intreccio perverso di fattori come il meccanismo del potere bellico che domina sul Pianeta e quello della finanza che fa dell’economia un dispositivo che vampirizza persone, popoli e natura mette a rischio le prerogative dell’homo sapiens. Per sgretolare il blocco globale è indispensabile l’azione di comunità e movimenti popolari. Le “idee eretiche” di Roberto Mancini

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Addio all’homo sapiens? La perdita di coscienza nell’umanità contemporanea rende concreta questa ipotesi. Lo si coglie soprattutto constatando quanto sia rifiutata la via della nonviolenza, indicata da Gandhi come l’unica che abbiamo. Ignorarla significa perpetuare quella sequela di stragi, oppressioni e sofferenze che, come denunciava Elsa Morante, è lo scandalo della storia.

La luce della coscienza umana è riemersa con le manifestazioni per la liberazione di Gaza e del popolo palestinese. Ma sarebbe un errore dare per prevalente tale volontà di pace. L’ostacolo al nostro riscatto sta in quello che si può chiamare il blocco.

Intendo l’intreccio perverso di fattori come: il meccanismo del potere bellico e imperialista che domina sul Pianeta e quello della finanza globale che fa dell’economia un dispositivo che vampirizza persone, popoli e natura; l’epidemia di incoscienza che colpisce masse di individui decisi a non andare più a votare o pronti a sostenere i leader peggi

