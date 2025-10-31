Cultura e scienza / Opinioni
La sindrome che blocca il futuro
di Roberto Mancini —
La luce della coscienza umana è riemersa con le manifestazioni per la liberazione di Gaza. Ma l’intreccio perverso di fattori come il meccanismo del potere bellico che domina sul Pianeta e quello della finanza che fa dell’economia un dispositivo che vampirizza persone, popoli e natura mette a rischio le prerogative dell’homo sapiens. Per sgretolare il blocco globale è indispensabile l’azione di comunità e movimenti popolari. Le “idee eretiche” di Roberto Mancini