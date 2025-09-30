La Sicilia dei mille culti, da Santa Rosalia a Ganesha

Da dovunque la si osservi la Sicilia è l'avanguardia, la “porta d’Europa” dove la stratificazione di migrazioni millenarie ha creato un mosaico di tradizioni che si sono fuse in un’unica cultura poliedrica e accogliente. Negli ultimi cinquant’anni il numero di stranieri che si è stabilito in comunità siciliane è cresciuto in modo esponenziale sopperendo, anche se non del tutto, allo spopolamento dell’isola e portando con sé nuove pratiche culturali e religiose che convivono, spesso in apparente contrasto, con la rappresentazione in molti casi strettamente cattolica della Regione.

Oggi tuttavia l’integrazione si rivela più complessa: ospitalità e tolleranza sono insidiate da razzismo e insofferenza. A ciò si aggiunge un contesto politico nazionale che, in linea con un trend globale, dall’Ungheria all’Argentina, si è spostato verso governi di estrema destra. È su questo sfondo che i gruppi di persone migranti in Sicilia cercano di costruire la propria vita, trovando la stabil