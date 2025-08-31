Altreconomia
Interni / Opinioni

La sfiducia nelle istituzioni alimenta la violenza verso gli amministratori locali

di
© Curdin - Unsplash

Sono i sindaci dei piccoli Comuni i più colpiti. Sotto pressione delle mafie e dei cittadini. Il rapporto di Avviso Pubblico presentato da Pierpaolo Romani

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

Fare gli amministratori locali in Italia è pericoloso oltre che complicato. Ogni giorno almeno uno di loro è vittima di una minaccia o di una intimidazione. Dal 2010 al 2024, come documenta la quindicesima edizione del rapporto "Amministratori sotto tiro" di Avviso Pubblico, sono stati censiti 5.716 atti intimidatori, di minaccia o violenza contro sindaci, assessori, consiglieri comunali, provinciali o regionali e dipendenti pubblici. La media è impressionante: 381 intimidazioni l’anno, 32 al mese. Sono invece 132 gli impiegati statali assassinati in Italia dal 1974 al 2013.

Il bersaglio preferito tra i rappresentanti locali sono i sindaci, colpiti nel 61% dei casi. Ma ci sono state vittime anche tra le persone che si erano candidate alle elezioni. Sono le Regioni del Sud, segnate purtroppo dalla presenza mafiosa, storicamente quelle in cui si registra oltre la metà degli atti censiti in questi quindici anni. La Sicilia è in testa, seguita da Calabria, Campania e Puglia. Le minacce

