La sanzione esemplare contro gli occhi scomodi di Pilotes Volontaires sul Mediterraneo

“È come partecipare a un gioco perverso progettato dalle autorità italiane ed europee, in cui le regole cambiano continuamente e arbitrariamente. A pagare la pena maggiore, però, sono le persone che attraversano il mare, costrette a farlo in un sistema che nega loro il diritto di arrivare in sicurezza e che criminalizza la solidarietà”. Emma Conti, operatrice di Pilotes Volontaires, spiega ad Altreconomia la decisione delle autorità italiane, presa lo scorso 5 settembre, di sequestrare per venti giorni il loro aereo Colibrì 2, insieme alla notifica di una sanzione da 100mila euro.

Pilotes Volontaires è un’organizzazione francese indipendente con base operativa a Lampedusa e che dal 2018 sorvola il Mediterraneo centrale per monitorare quello che succede nel corridoio tra Tunisia, Libia e Italia, coordinando le ricerche e i soccorsi della flotta civile, oltre che documentando i respingimenti illegali e violenti da parte delle autorità libiche.

L’accusa mossa dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) è quella di aver violato il cosiddetto “decreto flussi” e, più precisamente, di non aver sistematicamente informato la cosiddetta guardia costiera libica. Le navi di soccorso sono infatti tenute a comunicare la loro posizione a tutte le autorità competenti del Mediterraneo -comprese quelle di Malta, Libia e Tunisia- immediatamente dopo un salvataggio, e a seguire le loro istruzioni per decidere il porto di sbarco.

“Tuttavia diverse sentenze emesse da tribunali e corti italiane hanno dichiarato il decreto illegittimo -denuncia Conti-. Lo stesso diritto marittimo internazionale prevede che un salvataggio possa dirsi concluso solo quando l’imbarcazione in difficoltà è stata soccorsa e sbarcata in un porto sicuro, e quelli di Libia e Tunisia non possono certo essere considerati tali”.

Con la conversione in legge del “decreto flussi”, nel dicembre 2024, il ministro dell’Interno ha inasprito le disposizioni già restrittive del decreto Piantedosi -con sanzioni pecuniarie, detenzioni e confische definitive per le imbarcazioni- e ha iniziato a colpire anche gli aerei, con pene comprese tra duemila e 10mila euro per ogni infrazione. Nel caso di Pilotes Volontaires, per la prima volta sono state combinate insieme dieci violazioni, comunicate tutte in un solo momento e culminate nella sanzione cumulativa, senza precedenti, pari a 100mila euro.

“La sensazione è che con questa multa, che finanziariamente ‘gambizza’ una piccola associazione della società civile come Pilotes Volontaires, si sia voluta dare una pena esemplare e sproporzionata per costruire un precedente allarmante anche per tutte le altre organizzazioni che operano in mare”, denuncia l’operatrice.

A livello pratico, il fermo di 20 giorni del velivolo, su cui normalmente operano un pilota e tre membri dell’equipaggio, si traduce in meno segnalazioni e salvataggi in mare. Nel solo periodo compreso tra agosto e l’inizio di settembre 2025, in 86 ore di volo, sono state identificate 426 persone, successivamente soccorse e sbarcate in un porto sicuro in Italia, e ne sono state intercettate 100, bloccate e riportate indietro dalla guardia costiera libica.

Le misure prese contro l’aereo Colibrì 2 di Pilotes Volontaires non sono un caso isolato. Con sanzioni meno onerose, tra agosto e settembre 2025 è stato fermato anche un aereo dell’organizzazione Sea-Watch, e quattro imbarcazioni di Organizzazioni non governative. “Non riguarda solo noi. È un’operazione massiccia e sistematica che intende bloccare qualsiasi possibilità di salvataggio, appigliandosi a motivi irrisori e cavilli per aggirare quello che è il diritto internazionale e l’obbligo di soccorso in mare che gli Stati dovrebbero applicare”.

È chiara, secondo Conti, la sempre maggiore volontà di criminalizzare la solidarietà in mare, attaccando le imbarcazioni delle Ong. “Prima c’erano i presunti ‘porti chiusi’ di Salvini, ora la politica dei porti lontani e la crescente minaccia di essere bloccati e detenuti per motivi futili e che non hanno alcun fondamento legale. L’obiettivo resta evidente: tenere le imbarcazioni di ricerca e salvataggio lontane dalle aree operative, limitando drasticamente la loro presenza in mare”.

La prassi adottata dal governo italiano rimane infatti quella dell’invio delle navi verso luoghi di sbarco remoti, con conseguente allungamento dei tempi di navigazione che i sopravvissuti devono passare in barca e un aumento dei costi da parte delle Ong che dalle acque libiche, maltesi o tunisine devono aggiungere quattro o cinque giorni di navigazione per arrivare agli attracchi designati di Savona, Livorno o Ravenna, e poi ritornare. Questo si traduce inevitabilmente in mancati soccorsi e vite perse.

Con un appello rilanciato a luglio 2025, per chiedere l’abrogazione dei due decreti, “Piantedosi” e “flussi”, 32 Ong impegnate a sostenere i diritti delle persone in movimento hanno denunciato che, dal febbraio 2023 al luglio 2025, sono stati 822 i giorni di navigazione spesi dalle imbarcazioni per raggiungere i porti assegnati a distanze ingiustificabili e 700 quelli trascorsi in porto, a causa di 29 fermi amministrativi.

“Tutte le settimane ci sono naufragi al largo delle coste libiche e a Sud di Lampedusa -aggiunge Conti-. Stiamo parlando di una situazione quotidiana in cui la mancata presenza di attori civili per la ricerca e il soccorso si traduce in mancato soccorso, naufragi e morte. E tutto questo non è altro che la conseguenza diretta di politiche e di leggi che perseguono l’obiettivo politico di allontanare i soccorsi e chiudere gli occhi alla società civile, rendendo il Mediterraneo centrale una delle rotte migratorie più pericolose al mondo”.

Con il ricorso Pilotes Volontaires chiede di dichiarare illecita la sanzione irrogata e la detenzione dell’aereo Colibrì 2. Inoltre si unisce alla richiesta congiunta di abolire i decreti e interrompere il sostegno finanziario, economico, materiale e politico da parte dell’Italia e delle autorità europee alla guardia costiera libica. Nel silenzio del dibattito pubblico, infatti, il 2 novembre 2025, verrà automaticamente rinnovato per altri tre anni il memorandum Italia-Libia, firmato nel 2017 sotto l’allora governo Gentiloni, con l’intento di “combattere l’immigrazione illegale”.

Pilotes Volontaires insieme ad altre organizzazioni, tra cui Refugees in Lybia, sostiene l’abrogazione o la modifica di questo accordo che negli anni ha portato l’Italia a fornire aiuti economici e supporto tecnico a Tripoli, generando documentate omissioni di soccorso, respingimenti, detenzioni arbitrarie, stupri e violenze contro le persone in movimento. “Per cambiare serve la volontà politica di farlo, di garantire libertà di movimento, soccorso in mare e un’accoglienza degna, ma -conclude Conti- nulla di tutto ciò può essere possibile se non muta il disegno politico che ci sta dietro”.

