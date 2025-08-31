La rivoluzione delle tariffe dinamiche è già qui

Immaginate di alimentarvi solo di mele. Andate al mercato all’ora pranzo e riempite una cassetta con 100 mele senza spendere un euro e poi, una volta finite, la sera tornate al mercato e pagate la stessa quantità 17 euro. Questo può succedere nell’attuale mercato zonale orario dell’energia elettrica in Italia. Se aveste acquistato 200 frutti alla prima uscita avreste avuto un certo risparmio. I kilowattora (kWh) non sono mele, però siamo di fronte a una situazione straordinaria, anche perché non si tratta di un fenomeno di iperinflazione.

Il mercato elettrico oggi presenta differenziali di prezzo orari molto marcati soprattutto in alcuni periodi dell’anno. Grazie alla grande penetrazione del fotovoltaico avvenuta nel nostro Paese dal secondo Conto Energia in avanti, il picco di fabbisogno di energia nelle ore centrali del giorno in primavera ed estate viene smorzato dalla produzione solare.

Ed ecco che l’andamento della curva di domanda di energia, e conseguentemente del prezzo o