Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Reportage

La ricerca dei dispersi in Bulgaria, un’altra frontiera europea del silenzio

di , , , e
Tombe senza nome a Burgas, quarta cittadina bulgura per numero di abitanti che si trova sulla costa occidentale del mar Nero, ad aprile 2025 © Cecilia Fasciani

Con l’ingresso completo del Paese nell’area Schengen a gennaio 2025, sul confine tra Turchia e Bulgaria avanza il processo di militarizzazione. Alcune persone in movimento continuano a morire nel tentativo di attraversare l’immensa foresta di frontiera e vengono seppellite in numerose tombe senza nome. Manca però un sistema unitario ed efficace di identificazione dei corpi e le famiglie rimangono senza risposte per anni

“Mio fratello ha provato cinque volte”. Roze racconta da Damasco la storia del fratello Rabeh, scappato dalla Siria a ventidue anni, che ha tentato di raggiungere l’Europa attraverso il confine turco-bulgaro. "Una volta il suo gruppo è stato respinto dalle autorità bulgare. Un’altra sono stati picchiati dalla polizia che ha preso i loro documenti e li ha rimandati in Turchia. Al quinto tentativo, dopo aver camminato quattro giorni, ha deciso di consegnarsi alla polizia bulgara. Da quel momento la comunicazione con lui si è interrotta”. È dal 22 novembre 2022 che Roze non ha sue notizie.

Migliaia di persone hanno cercato di entrare in Unione europea dalla Bulgaria negli ultimi anni, e come Rabeh, molte sono state avvistate per l’ultima volta nella grande foresta di confine, la Strandža. Il Parco naturale della Strandža è la più grande area protetta della Bulgaria, un immenso massiccio montuoso e verde ma anche un luogo di passaggi silenziosi, di orme che spariscono nel fango.

Ques

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /