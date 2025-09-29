La ricerca dei dispersi in Bulgaria, un’altra frontiera europea del silenzio

“Mio fratello ha provato cinque volte”. Roze racconta da Damasco la storia del fratello Rabeh, scappato dalla Siria a ventidue anni, che ha tentato di raggiungere l’Europa attraverso il confine turco-bulgaro. "Una volta il suo gruppo è stato respinto dalle autorità bulgare. Un’altra sono stati picchiati dalla polizia che ha preso i loro documenti e li ha rimandati in Turchia. Al quinto tentativo, dopo aver camminato quattro giorni, ha deciso di consegnarsi alla polizia bulgara. Da quel momento la comunicazione con lui si è interrotta”. È dal 22 novembre 2022 che Roze non ha sue notizie.

Migliaia di persone hanno cercato di entrare in Unione europea dalla Bulgaria negli ultimi anni, e come Rabeh, molte sono state avvistate per l’ultima volta nella grande foresta di confine, la Strandža. Il Parco naturale della Strandža è la più grande area protetta della Bulgaria, un immenso massiccio montuoso e verde ma anche un luogo di passaggi silenziosi, di orme che spariscono nel fango.

Ques