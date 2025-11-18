Crisi climatica / Reportage
La rete di Lula per preparare l’uscita dai combustibili fossili
di Daniele Pernigotti —
Il presidente brasiliano ha aperto un tavolo parallelo a Belém per cercare di costruire una roadmap per preparare la fuoriuscita dai combustibili fossili. Numerose iniziative delle Organizzazioni non governative sembrano preparare il terreno a questa proposta, chiedendo di limitare i finanziamenti al settore e di arrivare a un Trattato di non proliferazione delle fossili. Il reportage dalla Cop30