La Resistenza a Verona, cuore della Repubblica di Salò e scintilla delle lotte partigiane

Nel palazzo di Castelvecchio a Verona, dove si è tenuto il primo congresso del Partito fascista repubblicano e si è svolto il processo ai gerarchi che sfiduciarono Mussolini nella seduta del Gran Consiglio, è stata allestita la mostra “Fascismo, resistenza, libertà. Verona 1943-1945”, inaugurata il 14 marzo in vista dell’ottantesimo della Liberazione e visitabile fino al 27 luglio.

In questo edificio il Comune di Verona, in collaborazione con l’Istituto veronese per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea, ha realizzato l’esposizione per ricordare alcuni eventi del regime fascista e della lotta partigiana che avvennero nella città, decorata con la medaglia d’oro al valor militare per la guerra di Liberazione.

“Durante il ventennio Verona non ha avuto un ruolo particolare nel contesto nazionale, anche se i fascisti locali mettevano in evidenza un primato cronologico, definendosi il ‘fascio terzogenito’ -spiega ad Altreconomia Federico Melotto, curatore della mostra e presidente dell’Istituto per la storia della Resistenza-. Dopo la fondazione della sezione di Milano il 23 marzo del 1919, seguita il giorno successivo da quella di Torino e Genova, il 25 marzo fu costituito proprio il gruppo di Verona. Nonostante Mussolini vi avesse svolto parte del servizio militare, Verona non ricevette grande attenzione né una sua visita, fino al comizio del 26 settembre 1938, in cui fece molti riferimenti alla situazione internazionale. Pochi giorni dopo infatti, il 29 e 30 settembre, Hitler nella conferenza di Monaco ribadì la sua volontà di controllare i territori europei abitati da popolazioni d’origine tedesca e procedette all’annessione della regione dei Sudeti”. Da questo avvenimento incomincia la mostra che ripercorre gli anni della Resistenza veronese tramite documenti, opere d’arte, filmati d’epoca e allestimenti multimediali.

Verona divenne importante durante la Repubblica di Salò poiché era sede di alcuni uffici, come il ministero delle Comunicazioni e il Tribunale militare territoriale, ma anche come snodo ferroviario del Nord Italia e per la Germania. Soprattutto in città si tenne il Congresso del partito fascista repubblicano del 14-15 novembre 1943, in cui fu redatto il “Manifesto di Verona”, il piano programmatico e ideologico del nuovo regime. Tra l’8 e il 10 gennaio 1944 invece ci fu il processo ad alcuni dei gerarchi “traditori” del Gran consiglio che durante la seduta del 24-25 luglio 1943, il cui verbale originale è visibile all’interno della mostra, votarono una mozione di sfiducia contro Mussolini e per affidare il comando dell’esercito al re Vittorio Emanuele.

Dopo l’armistizio di Cassibile (Siracusa) dell’8 settembre 1943, che prevedeva la resa dell’Italia agli Alleati, iniziarono a formarsi in molte città dei gruppi di resistenza alla presenza delle truppe tedesche. “A Verona il 9 settembre avvennero alcuni episodi che possiamo considerare l’avvio di una vera e propria Resistenza, tra cui la ‘battaglia delle Poste’ presso l’ex palazzo delle Poste, dove un gruppo di civili e militari si oppose all’arrivo delle prime avanguardie tedesche -racconta Melotto, autore anche del libro ‘L’arena del Duce. Storia del Partito nazionale fascista a Verona’ edito da Donzelli-. L’altro evento rilevante avvenne nella caserma di Santa Marta, dove il reggimento Pasubio guidato dal colonello Eugenio Spiazzi rifiutò di cedere le armi ai tedeschi, con cui iniziò un lungo scontro a fuoco. Entrambi gli episodi si sono conclusi con una resa degli italiani, però nei mesi successivi la lotta partigiana si strutturò tramite la nascita del Comitato di liberazione nazionale locale e la creazione delle prime formazioni che andarono in montagna”.

In città erano presenti vari uffici dell’esercito nazista, tra cui il Comando generale della polizia di sicurezza delle SS, al cui interno era attivo l’Ufficio tedesco per le questioni ebraiche comandato dal gerarca Friedrich Boßhammer, alla cui figura viene dedicato un pannello d’approfondimento. Ospitato nel Palazzo dell’Ina in corso Porta nuova, questo ufficio ha coordinato parte della deportazione degli ebrei italiani verso i campi di sterminio.

“Da Verona sono partiti almeno sette convogli con 2.182 individui, tra cui antifascisti e combattenti della Resistenza. Le persone d’origine ebraica deportate dalla provincia sono state 659, di cui oltre la metà non è più ritornata -riporta Melotto-. Conosciamo vari episodi di famiglie che hanno fornito protezione agli ebrei, ma soprattutto dai documenti abbiamo individuato che alcuni funzionari della questura, quando dovevano verificare la presenza o meno di ebrei, riportavano sistematicamente che non li trovavano. Secondo la ricerca dello storico Olinto Domenichini, un gruppo di 266 persone riuscì per questo motivo a evitare la deportazione”.

La mostra di Castelvecchio include anche il progetto “I luoghi della memoria”, una mappa delle zone della città significative per la storia della Resistenza. A Verona erano presenti almeno dieci luoghi di detenzione, tra cui il palazzo dell’Ina dove fu incarcerato nell’inverno del 1945 anche Ferruccio Parri, primo presidente del Consiglio del dopoguerra. Nel luglio del 1944 avvenne l’assalto al carcere degli Scalzi da parte di sei militanti dei Gruppi d’azione patriottica (Gap) che riuscirono a entrare armi in pugno nella struttura e a liberare il sindacalista Giovanni Roveda, che fu poi il primo sindaco di Torino.

L’esposizione ricorda alcune importanti figure storiche legate a Verona tramite quattro isole multimediali, in cui la proiezione olografica di un attore impersona e restituisce la voce del gerarca Galeazzo Ciano, dell’ufficiale nazista Friedrich Boßhammer e di due figure della Resistenza locale, lo scultore antifascista Vittore Bocchetta e la partigiana Rita Rosani. Nata a Trieste da una famiglia di ebrei cecoslovacchi e maestra elementare, Rosani si unì a una formazione partigiana attiva in Valpolicella, dove nel settembre 1944 durante un rastrellamento condotto dall’esercito nazista morì a 24 anni, ricevendo la medaglia d’oro al valore militare.

“Nel territorio della provincia erano attive delle formazioni nelle colline e nelle montagne attorno a Verona, ma anche nelle zone di pianura c’erano dei piccoli gruppi legati ai Gap che agirono con atti di sabotaggio o di piccolo terrorismo. Erano molto mobili per potersi adattare a un contesto in cui era difficile nascondersi, ma diedero il loro contributo alla lotta partigiana”, aggiunge Melotto.

La liberazione di Verona avvenne il 26 aprile 1945 con l’entrata dell’esercito anglo-americano in città, con i nazisti in fuga che minarono i ponti sull’Adige per rallentarne l’avanzata. La ritirata tedesca è stata caratterizzata da due stragi a poca distanza l’una dall’altra, avvenute nella zona di Montorio e nel paese di San Martino Buon Albergo, che hanno causato più di 40 vittime.

