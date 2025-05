La povertà energetica non si riduce a colpi di bonus

Per povertà energetica si intende la difficoltà di un nucleo familiare ad acquisire un paniere minimo di beni e servizi energetici, o la condizione per cui l’accesso ai servizi energetici implica il privarsi di altre risorse (in termini di spesa e di reddito). Oggi il termine cattura una più ampia eterogeneità di condizioni di vulnerabilità, episodiche o strutturali, di fronte ai consumi energetici, determinate dalla combinazione tra bassi redditi, alte spese energetiche e inefficienze dell’abitazione.

Le principali fonti statistiche a livello nazionale ed europeo certificano il recente aumento delle famiglie in povertà energetica (+13,9% nell’Unione europea e +16,8% in Italia dal 2022 al 2023), determinato soprattutto dalla crisi inflattiva che ha coinvolto i prezzi dell’energia elettrica e del gas, come dimostrato dai dati Istat sull’aumento del 50% del costo medio unitario dell’elettricità, e del 34,7% del gas, tra il 2021 e il 2022.

Attualmente, i bonus sociali per energia el