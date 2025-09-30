La politica vissuta come servizio dà speranza

“Io penso positivo”, cantava Jovanotti. Questa canzone è tornata alla mente di chi scrive dopo aver partecipato il 12 settembre scorso, a Bologna, alla cerimonia del “Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”, sindacalista e parlamentare barbaramente assassinato a Palermo il 30 aprile 1982.

Questo premio, promosso da Cgil, Avviso Pubblico e Federazione nazionale della stampa italiana, è assegnato, fra gli altri, ad amministratori locali che si sono particolarmente distinti nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Quest’anno è stato conferito a Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico (FC).

Se pensiamo a questo Comune e alla riviera romagnola, la mente ci porta al mare, al sole, alle discoteche e alla mitica piadina. Insomma Cesenatico è divertimento, spensieratezza, turismo.

Nessuno immaginava, fino a qualche anno fa, che in questa città la ‘ndrangheta avesse iniziato ad acquistare locali, ristoranti e alberghi. A partire dal periodo della pandemia da Co