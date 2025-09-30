Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Economia / Opinioni

La politica vissuta come servizio dà speranza

di
Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico (FC), il 12 settembre 2025 è stato premiato con il "Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre" © Comune di Cesenatico

La denuncia del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha svelato le attività della ‘ndrangheta in città. A lui il premio alla memoria di Pio La Torre. La rubrica di Pierpaolo Romani

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

“Io penso positivo”, cantava Jovanotti. Questa canzone è tornata alla mente di chi scrive dopo aver partecipato il 12 settembre scorso, a Bologna, alla cerimonia del “Riconoscimento alla memoria di Pio La Torre”, sindacalista e parlamentare barbaramente assassinato a Palermo il 30 aprile 1982.

Questo premio, promosso da Cgil, Avviso Pubblico e Federazione nazionale della stampa italiana, è assegnato, fra gli altri, ad amministratori locali che si sono particolarmente distinti nella prevenzione e nel contrasto alle mafie e alla corruzione. Quest’anno è stato conferito a Matteo Gozzoli, sindaco di Cesenatico (FC).

Se pensiamo a questo Comune e alla riviera romagnola, la mente ci porta al mare, al sole, alle discoteche e alla mitica piadina. Insomma Cesenatico è divertimento, spensieratezza, turismo.

Nessuno immaginava, fino a qualche anno fa, che in questa città la ‘ndrangheta avesse iniziato ad acquistare locali, ristoranti e alberghi. A partire dal periodo della pandemia da Co

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

285 - Riarmo accademico / Ottobre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /