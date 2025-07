La politica boicotta il ripristino della natura

Esattamente un anno fa è stato approvato in Europa il Regolamento sul ripristino della natura (2024/1991), Nature restoration law (Nrl), nonostante il voto contrario del Governo Meloni. I Regolamenti europei, ricordiamolo, sono immediatamente operanti nei Paesi membri. Quindi sono da subito legge.

Al di là di alcuni spiacevoli difetti, questo introduce obiettivi ambiziosi. Il primo obbliga i Paesi a dotarsi di misure efficaci per ripristinare “almeno il 20% delle zone terrestri e almeno il 20% delle zone marine entro il 2030 e tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050” (articolo 1). Il 2030 è tra meno di cinque anni, di cui uno è già volato via. Se fossi sindaco, non dormirei la notte per capire come fare. Invece sento tanto russare e credo di intuire la ragione: pochissimi ne parlano e quindi la Nature restoration law ha subito smesso di esistere. I politici che ho interrogato la ignorano. Molti sindaci dicono che le Regioni non li hanno avvisati. Idem l’asso