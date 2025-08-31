La stima di quanto Spotify paga un ascolto sulla sua piattaforma è di 0,0035 dollari. Un numero simbolico perché la realtà è più complessa: l’azienda non paga infatti direttamente gli artisti ma le case discografiche che poi ridistribuiscono arbitrariamente i loro guadagni. Si potrebbe pensare che la maggior parte dei musicisti che popolano Spotify siano popstar che con i loro milioni di streaming compensano il basso guadagno per singolo ascolto. Non proprio, perché l’86% delle canzoni presenti sulla piattaforma non raggiunge i mille ascolti all’anno, soglia minima stabilita dall’azienda nel 2023 per ricevere un qualsiasi compenso. Significa che per il colosso svedese, con sede legale in Lussemburgo, i musicisti che hanno realizzato la maggior parte del materiale audio non devono essere pagati.

Per anni i meccanismi distorti e ineguali della piattaforma sono stati omessi e molti lavoratori della musica hanno evitato di esporsi per paura di subire delle ripercussion