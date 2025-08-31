Altreconomia
Economia / Intervista

“La playlist perfetta di Spotify soffoca la musica indipendente”

La giornalista Liz Pelly denuncia le storture della piattaforma. Presentata come soluzione per far emergere gli artisti meno noti, in realtà li rende invisibili. L’algoritmo “educa” i gusti degli utenti per massimizzare i profitti degli azionisti

Tratto da Altreconomia 284 — Settembre 2025

La stima di quanto Spotify paga un ascolto sulla sua piattaforma è di 0,0035 dollari. Un numero simbolico perché la realtà è più complessa: l’azienda non paga infatti direttamente gli artisti ma le case discografiche che poi ridistribuiscono arbitrariamente i loro guadagni. Si potrebbe pensare che la maggior parte dei musicisti che popolano Spotify siano popstar che con i loro milioni di streaming compensano il basso guadagno per singolo ascolto. Non proprio, perché l’86% delle canzoni presenti sulla piattaforma non raggiunge i mille ascolti all’anno, soglia minima stabilita dall’azienda nel 2023 per ricevere un qualsiasi compenso. Significa che per il colosso svedese, con sede legale in Lussemburgo, i musicisti che hanno realizzato la maggior parte del materiale audio non devono essere pagati.

Per anni i meccanismi distorti e ineguali della piattaforma sono stati omessi e molti lavoratori della musica hanno evitato di esporsi per paura di subire delle ripercussion

