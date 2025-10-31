La pagina dei librai (da Altreconomia 286)

Le recensioni del numero di novembre 2025 di Altreconomia sono a opera di Marco Loggia della Libreria Mille OOLP, nata in piena pandemia è stata una sfida voluta dai suoi fondatori: Elena, Giovanna e Marco che ricercano con cura ogni titolo che propongono. Si trova in via dei Mille 30/D, Torino.

Raccolta di racconti

La possibilità della speranza

L’esordio letterario di Omer Friedlander è una raccolta di undici racconti, favole capovolte che disegnano una mappa dell’anima e geografica che passa per Jaffa, Tel Aviv, i monti della Galilea, un checkpoint e la Striscia di Gaza. Si tratta di un susseguirsi di luoghi imperfetti dove è sempre aperta la possibilità della speranza. Personaggi vivi e autentici, come un contadino ebreo, tre giovani soldati, un truffatore e sua figlia, popolano queste storie quasi oniriche e sospese nel tempo. Le contraddizioni sono l’ordinario. L’essere nel giusto non è contemplato: esistono desideri, ricordi e viss