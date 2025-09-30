La pagina dei librai (da Altreconomia 285)

Le recensioni del numero di ottobre 2025 di Altreconomia sono a opera di Imma Napodano della libreria “Bibi”, la prima libreria indipendente di Napoli dedicata ai ragazzi. Si trova in via Raimondo de Sangro di Sansevero 6, vicino al museo Cappella di Sansevero

Albo illustrato

I bambini sono come i giardini

Un albo illustrato che parla a tutti, ai piccoli ma anche agli adulti, un libro che racconta l’infanzia con uno sguardo profondo e autentico elencando tutte le cose per cui bambini e giardini si assomigliano. I bambini, come i giardini, hanno bisogno di cure e attenzione per crescere sani e forti ma anche di tempo e spazio per poter sbocciare. All’apparenza le somiglianze sembrano totali: i giardini però si adattano alle stagioni, fioriscono e sfioriscono, ma restano tali. Bambine e bambini invece a un certo punto diventano “grandi”. Il testo poetico e raffinato di Beatrice Masini accompagnato dal tratto delicato di Francesca Ballarini invita l