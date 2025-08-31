La pagina dei librai (da Altreconomia 284)

Le recensioni del numero di settembre 2025 di Altreconomia sono a opera di Michela Santoro della Libreria Idrusa. Nata dal progetto, ardito e visionario, della sua fondatrice, la stessa Michela Santoro, è un presidio letterario nelle terre estreme di Capo di Leuca (LE). Si trova in via Carlo Sangiovanni ad Alessano in provincia di Lecce.

Narrativa

‘Sto Paese

Ambientata all’inizio degli anni Ottanta, rito di passaggio tra il prima e il dopo, la storia si avvia dalla cartolina della naja, emblema di una generazione costretta a sottrarsi per un anno al mondo. Il prologo è una “elegia allo stivale” ma, oltre la captatio benevolentiae del titolo, si celano le contraddizioni di “‘sto Paese” e un divertito esercizio di lamentazione in cui gli italiani sono talentuosi. Tornano Nico e Nanni, Coboldo e la Minaudo, protagonisti già incontrati in “Cuori fanatici” e “Desideri deviati” e una miriade di personaggi, una foresta umana di tipi che provano a misura