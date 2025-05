La pagina dei librai (da Altreconomia 281)

Le recensioni del numero di maggio 2025 di Altreconomia sono a cura di Alice Piciocchi di Noi Libreria. Nata ad aprile 2019 e presenta una fitta attività culturale. Alice e Silvia, le libraie, si dedicano con cura alla selezione di prodotti editoriali unici e mai scontati. Si trova a Milano in via delle Leghe 18.

Favola dark

Distopie e maschere familiari

Un romanzo d’esordio in cui il fantastico irrompe nelle pieghe della normalità. Molte le corde toccate da Ali Millar, capace di restituire una fotografia a tinte fosche dell’epoca contemporanea: l’elaborazione del lutto, l’ambivalenza dei sentimenti di un genitore nei confronti dei figli, le relazioni tossiche, la manipolazione della realtà mutuata dai social, le dipendenze, i disturbi alimentari, il rapporto con il proprio corpo e la propria identità, gli impulsi irrefrenabili. In un contesto distopico ma fin troppo famigliare, un non-luogo in cui le persone sono monitorate da un “valorimetro” che ne reg