La pagina dei librai (da Altreconomia 278)

Le recensioni del numero di febbraio 2025 sono a cura di Davide, Sara, Lucia, Paola e Daniela della Libreria Trastevere che nasce nel 2005, rilevando i locali di una libreria storica del quartiere. Trovate novità e catalogo, con particolare attenzione alla piccola e media editoria. La libreria è aperta tutti i giorni dalle 11 alle 22, la domenica fino alle 23.

Romanzo

Un superstite della Shoah a New York

Isaac B. Singer segue le vicende di Herman, ebreo polacco emigrato a New York, mentre si barcamena tra le tre donne della sua vita. “Nemici” è un romanzo che ha tutto: personaggi fallaci, tratteggiati quanto basta per lasciare a chi legge il divertimento di immaginarseli interi, un’ambientazione scarna ma evocativa, picchi di comicità della commedia umana, crepacci tragici sul senso ultimo di che significa stare al mondo, soprattutto dopo la Shoah. C’è tantissima morte e tantissima vita, ci sono amore, soldi, desiderio e morale. Nemici ti provoca tutto: a