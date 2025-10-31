Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Opinioni

La “nuova Greta” che non piace ai potenti

di
© Aslihan Altin - Unsplash

L’attivista ha unito lotta per il clima, critiche all’economia di guerra e denuncia del genocidio a Gaza. Diventando così ancora più indigesta. La rubrica di Lorenzo Guadagnucci

Tratto da Altreconomia 286 — Novembre 2025

Il discorso pronunciato da Greta Thunberg il 6 ottobre scorso all’aeroporto di Atene, appena sbarcata da Tel Aviv dopo l’espulsione seguita all’arresto (illegale) durante la navigazione verso Gaza della Global Sumud Flotilla, sarà ricordato come una delle più ferme e vigorose testimonianze della forza che può avere la società civile nel mondo contemporaneo.

La missione della Flotilla ha messo a nudo la collaborazione dei governi e la complicità di gran parte del ceto intellettuale con il genocidio attuato da Israele nella Striscia, il primo nella storia trasmesso in diretta e noto a tutti. Come ha detto Thunberg: “È una vergogna che questa missione sia dovuta esistere”.

Non è la prima volta che l’attivista svedese dice al mondo sgradevoli verità. Ha iniziato appena quindicenne con i suoi famosi scioperi del venerdì a Stoccolma e ha proseguito negli anni seguenti con innumerevoli interventi nei consessi internazionali, dove veniva invitata a parlare di lotta ai cambiamenti climati

Libri consigliati

