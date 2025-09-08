La lotta silenziosa delle persone con paralisi cerebrale a Gaza

"Dall'inizio della guerra di Israele su Gaza le condizioni di Abdulrahman sono peggiorate significativamente. Soffre di estrema ansia quando sente bombardamenti o spari, che a volte gli provocano convulsioni". Lo denunciano ad Altreconomia i genitori del giovane ragazzo palestinese di 20 anni Abdulrahman, affetto da paralisi cerebrale causata dalla mancanza di ossigeno alla nascita.

Da ottobre 2023 -da quando Israele ha iniziato ad attaccare militarmente la Striscia di Gaza- Abdul e la sua famiglia sono stati costretti a lasciare la loro casa a Rafah (nel Sud della Striscia) e spostarsi più a Nord, a Khan Younis. Da allora vivono in una tenda.

Le condizioni molto difficili di Abdulrahman sono parte di un quadro più ampio: i continui bombardamenti giornalieri delle forze israeliane hanno causato più di 60mila morti tra i civili palestinesi. Un nuovo rapporto pubblicato dal Network delle organizzazioni non governative palestinesi (Pngo) stima che fossero 6.500 le persone a