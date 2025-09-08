Esteri / Attualità
La lotta silenziosa delle persone con paralisi cerebrale a Gaza
di Lorenzo Di Stasi —
Prima del 7 ottobre 2023 nella Striscia c’erano almeno 6.500 persone con paralisi cerebrale. I pazienti sono privati di cure essenziali, dispositivi di supporto, alimenti terapeutici e farmaci salvavita, denunciano le organizzazioni sul campo. Mancano rifugi accessibili, evacuazioni sicure e sistemi di allerta inclusivi, aggravando così il rischio di ferite o morte. La storia di Abdulrahman e la testimonianza di Khaled Abo Ghali, direttore del centro di riabilitazione della Palestinian Red Crescent Society