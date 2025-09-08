Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Esteri / Attualità

La lotta silenziosa delle persone con paralisi cerebrale a Gaza

di
Un bombardamento su Gaza City il 5 settembre 2025 © APAImages/Shutterstock

Prima del 7 ottobre 2023 nella Striscia c’erano almeno 6.500 persone con paralisi cerebrale. I pazienti sono privati di cure essenziali, dispositivi di supporto, alimenti terapeutici e farmaci salvavita, denunciano le organizzazioni sul campo. Mancano rifugi accessibili, evacuazioni sicure e sistemi di allerta inclusivi, aggravando così il rischio di ferite o morte. La storia di Abdulrahman e la testimonianza di Khaled Abo Ghali, direttore del centro di riabilitazione della Palestinian Red Crescent Society

"Dall'inizio della guerra di Israele su Gaza le condizioni di Abdulrahman sono peggiorate significativamente. Soffre di estrema ansia quando sente bombardamenti o spari, che a volte gli provocano convulsioni". Lo denunciano ad Altreconomia i genitori del giovane ragazzo palestinese di 20 anni Abdulrahman, affetto da paralisi cerebrale causata dalla mancanza di ossigeno alla nascita.

Da ottobre 2023 -da quando Israele ha iniziato ad attaccare militarmente la Striscia di Gaza- Abdul e la sua famiglia sono stati costretti a lasciare la loro casa a Rafah (nel Sud della Striscia) e spostarsi più a Nord, a Khan Younis. Da allora vivono in una tenda.

Le condizioni molto difficili di Abdulrahman sono parte di un quadro più ampio: i continui bombardamenti giornalieri delle forze israeliane hanno causato più di 60mila morti tra i civili palestinesi. Un nuovo rapporto pubblicato dal Network delle organizzazioni non governative palestinesi (Pngo) stima che fossero 6.500 le persone a

