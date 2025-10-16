Diritti / Attualità
La lotta di Siarhei Nikitisin. Dalla Bielorussia alla Lituania, nel silenzio complice dell’Europa
di Alessio Giordano —
Siarhei Nikitisin è uno delle migliaia di attivisti bielorussi costretti a fuggire dalla repressione del regime di Aleksandr Lukashenko. Dopo aver guidato scioperi e mobilitazioni pacifiche in Bielorussia, vive in Lituania sotto la pressante minaccia di estradizione. La sua vicenda mette a nudo i limiti dell’Unione europea, dove la difesa dei diritti umani si rivela spesso troppo fragile