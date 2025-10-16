Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Diritti / Attualità

La lotta di Siarhei Nikitisin. Dalla Bielorussia alla Lituania, nel silenzio complice dell’Europa

di
Minsk © Aleksandr Artiushenko

Siarhei Nikitisin è uno delle migliaia di attivisti bielorussi costretti a fuggire dalla repressione del regime di Aleksandr Lukashenko. Dopo aver guidato scioperi e mobilitazioni pacifiche in Bielorussia, vive in Lituania sotto la pressante minaccia di estradizione. La sua vicenda mette a nudo i limiti dell’Unione europea, dove la difesa dei diritti umani si rivela spesso troppo fragile

“La storia di Siarhei Nikitisin è paradigmatica per raccontare la condizione dei dissidenti bielorussi”, dice Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento, che ha conosciuto l’attivista a luglio di quest’anno, in un incontro organizzato alla Peace house di Vilnius da Our house, Ong fondata dalla difensora dei diritti umani Olga Karatch.

Nikitisin oggi vive in Lituania ma è privo di documenti e di ogni diritto essenziale. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro con cui era entrato nel Paese nel 2020 non è stato rinnovato e la sua successiva richiesta di asilo è stata respinta. Da allora il suo conto bancario è stato congelato e non gli è consentito lavorare, sposarsi o accedere all’assistenza sanitaria. Il dipartimento di sicurezza dello Stato (Ssd) lo ha etichettato come “minaccia alla sicurezza nazionale” a causa del servizio militare obbligatorio svolto quasi vent’anni fa. Su di lui pesa ora la minaccia costante di estradizione in Bielorussia, dove rischia fino a 25 a

Per leggere questo articolo abbònati su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /