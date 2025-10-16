La lotta di Siarhei Nikitisin. Dalla Bielorussia alla Lituania, nel silenzio complice dell’Europa

“La storia di Siarhei Nikitisin è paradigmatica per raccontare la condizione dei dissidenti bielorussi”, dice Mao Valpiana, presidente del Movimento Nonviolento, che ha conosciuto l’attivista a luglio di quest’anno, in un incontro organizzato alla Peace house di Vilnius da Our house, Ong fondata dalla difensora dei diritti umani Olga Karatch.

Nikitisin oggi vive in Lituania ma è privo di documenti e di ogni diritto essenziale. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro con cui era entrato nel Paese nel 2020 non è stato rinnovato e la sua successiva richiesta di asilo è stata respinta. Da allora il suo conto bancario è stato congelato e non gli è consentito lavorare, sposarsi o accedere all’assistenza sanitaria. Il dipartimento di sicurezza dello Stato (Ssd) lo ha etichettato come “minaccia alla sicurezza nazionale” a causa del servizio militare obbligatorio svolto quasi vent’anni fa. Su di lui pesa ora la minaccia costante di estradizione in Bielorussia, dove rischia fino a 25 a