La lotta dentro il Cnr perché la ricerca non sia complice dell’occupazione e del genocidio
di Linda Maggiori —
Il Consiglio nazionale delle ricerche ha continuato in questi due anni a collaborare con aziende ed enti israeliani che svolgono un ruolo chiave nel supportare la brutale occupazione a danno della popolazione palestinese, come l’Israel aerospace industries o l’ente di ricerca Technion. Il caso dei progetti Horizon e di numerose altre collaborazioni siglate con università e centri di ricerca