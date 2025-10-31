La lotta dentro il Cnr perché la ricerca non sia complice dell’occupazione e del genocidio

Dal 7 ottobre 2023 il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) ha continuato a collaborare con aziende ed enti israeliani che svolgono un ruolo chiave nel supportare la brutale occupazione a danno della popolazione palestinese, come l’Israel aerospace industries o l’ente di ricerca Technion. La collaborazione con questi enti è diretta o tramite il Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira), di cui il Cnr è azionista di maggioranza con il 52,42%.

Cira, che gestisce il Programma nazionale di ricerche aerospaziali (Prora), con sede a Capua, partecipa a tre progetti Horizon finanziati da fondi europei (Hera, Herwingt e Matisse), insieme all’azienda di Stato Israel aerospace industries (Iai).

Il ruolo di primo piano di Iai nell'offensiva israeliana è noto: i droni Heron Tp, prodotto di punta di Iai, sono stati ripetutamente utilizzati nell’aggressione contro la Striscia di Gaza, così come i quadcopters e hexacopters. Iai contribuisce poi alla componentistica degli F-35, responsabi