La legge veneta per il commercio equo supera i confini regionali

Grazie alla legge regionale 6 del 2010, da 15 anni la Regione Veneto promuove e riconosce il commercio equo e solidale, supportando in collaborazione con le realtà del territorio iniziative di sensibilizzazione, laboratori nelle scuole, percorsi di formazione e pubblicazione di materiali.

Alla Regione, per merito anche di questa legge, è stato conferito il titolo di “Territorio equosolidale” per l’impegno continuativo a sostegno del fair trade e per aver riconosciuto così concretamente il ruolo di promozione sociale che svolgono le organizzazioni equosolidali del territorio.

L’elenco di attività che si sono svolte in Veneto e le risorse educative e informative realizzate in questi anni è davvero lungo e ha un impatto positivo che dura nel tempo e travalica i confini locali.

“La legge regionale ha permesso di creare strumenti per promuovere il commercio equo e solidale anche oltre il suo territorio grazie alla condivisione con l’intera rete nazionale -sottolinea Marta