La gigantesca rete solidale che spinge la Global Sumud Flotilla verso la Striscia di Gaza

Nemmeno chi riempie e muove container da decenni si aspettava una risposta del genere: trecento tonnellate di cibo, raccolte in soli cinque giorni, per la popolazione stremata della Striscia Gaza, arrivate a Genova da tutta Italia. “Abbiamo dovuto chiedere alle persone di smettere di donare -racconta Stefano Rebora, presidente della Ong Music for peace, che insieme al Collettivo autonomo lavoratori portuali (Calp), i famosi camalli del porto di Genova, ha organizzato la raccolta-. Ma questo è solo l’inizio, la vera risposta si vedrà quando saremo di fronte alle coste di Gaza: è allora che servirà tutto il supporto possibile”.

Accompagnate da 50mila persone, in una fiaccolata che sabato 30 agosto ha illuminato ed emozionato non soltanto Genova e, dopo una partenza simbolica dal Porto vecchio, quattro imbarcazioni genovesi sono salpate nella sera di domenica alla volta di Catania, dove si uniranno al resto della Global Sumud Flotilla, la più grande missione marittima civile mai realizzata “per rompere l’assedio israeliano di Gaza, attirare l’attenzione sulla complicità internazionale di fronte al genocidio in corso contro il popolo palestinese e aprire un corridoio umanitario via mare”.

La partenza ufficiale, prevista per il primo settembre 2025 da Barcellona, è stata rimandata a causa delle condizioni meteo (le venti barche salpate sono dovute rientrare). Ma oltre alla Spagna, la flotta, composta da una cinquantina di navi di piccole e medie dimensioni, per un totale di circa 500 persone, salperà anche dalla Sicilia e da Tunisi il 4 settembre. Si uniranno poi le imbarcazioni provenienti dalla Grecia, per approdare in acque palestinesi attorno alla metà di settembre, Israele permettendo. Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, Itamar Ben-Gvir, si è già detto pronto a trattare i partecipanti come “terroristi”.

“A Genova abbiamo superato di sette volte l’obiettivo che ci eravamo dati di 45 tonnellate da raccogliere in cinque giorni -spiega Maria Elena Delia, del consiglio direttivo della Global Sumud Flotilla e coordinatrice italiana del Global movement to Gaza-. Nessun aiuto andrà perso: ciò che non imbarcheremo ora sosterrà altri progetti di Music for peace e le prossime missioni per Gaza, nel rispetto delle scadenze dei prodotti”.

Tonno, farina, legumi, riso, pasta, miele, marmellata, biscotti: è ciò che era stato chiesto di portare e che è arrivato nelle maniere più disparate al quartier generale di Music for peace. C’è chi è arrivato a piedi, chi col bagagliaio pieno, bambini con la lista della spesa e disegni per i loro coetanei di Gaza, un intero tir da Firenze, furgoni di associazioni e di privati da Livorno, da Torino, dall’Emilia-Romagna, ma anche dalla Puglia e dalla Svizzera. “Raccogliamo e distribuiamo aiuti umanitari da una vita -spiega Rebora- a Gaza precisamente dal 2009 e il nostro è un lavoro di squadra che, tra operativi e volontari, questa volta ha coinvolto circa 400 persone”.

Per ora sono partite 45 tonnellate, caricate sulle barche genovesi e in due container da venti tonnellate l’uno. “Altre andranno in Sudan, dove operiamo da sei anni e dove c’è una situazione altrettanto disastrosa -aggiunge Rebora- con il resto prepareremo dei container che terremo pronti fino alla data di scadenza. Dobbiamo pensare anche a quando la guerra finirà. Sappiamo di non risolvere i problemi del mondo, non solo della Palestina, ma quando si raccolgono 300 tonnellate di materiale, cioè 300mila chilogrammi, significa che almeno 400mila persone si sono prese la briga di riempire un sacchetto e organizzarsi per farlo arrivare da noi. E questo, oltre a essere un messaggio importantissimo, è anche una tutela per la Flotilla, perché nel momento in cui dovesse succedere, e succederà, lo sappiamo, è lì che ci sarà la vera risposta, che dovrà essere pacifica, ma a quel punto la gente dovrà scendere nelle piazze per dire: ‘Il nostro materiale deve arrivare a destinazione e le persone tornare a casa’. Quella sarà la battaglia da fare. Nelle piazze”.

Concetto ribadito e rafforzato da Riccardo Rudino del Calp. “Intorno a metà settembre le barche saranno nella zona critica -ha detto durante la fiaccolata- ecco, in quei momenti, se per soltanto venti minuti perderemo il contatto con le navi e con i nostri ragazzi e ragazze, noi bloccheremo tutto. Insieme al sindacato, insieme ai portuali, insieme a tutti i lavoratori bloccheremo i porti, le strade, le scuole. Bloccheremo l’Europa. Dalla Liguria ogni anno passano 13mila container diretti in Israele: non uscirà più neppure un chiodo. Ci devono ridare indietro i nostri ragazzi e le nostre ragazze senza un graffio. E tutta la merce che il popolo ha affidato al popolo deve andare al popolo fino all’ultimo cartone”.

A giudicare dalla mobilitazione, che ha visto in campo un po’ tutti, non solo a Genova -dai sindacati ai partiti nazionali, da Sant’Egidio, alla Caritas, dal vescovo di Genova, Marco Tasca, alla sindaca, Silvia Salis, che ha sfilato con la fascia tricolore, garantendo il pieno sostegno del Comune- c’è da aspettarsi che questa sia davvero solo una prima fase, almeno per i genovesi.

“Sappiamo bene quello a cui andiamo incontro -chiosa Delia- alcuni di noi vengono dalle prime esperienze di flotte internazionali per rompere l’assedio a Gaza, nel 2008-2009. Abbiamo sub che controllano le barche in porto, perché abbiamo subito sabotaggi in passato. Ricordo che nel 2011 ad Atene avevano spaccato l’albero motore di una delle navi o quello accaduto spesso in Grecia, che noi chiamiamo boicottaggio burocratico, cioè non farci partire per qualche cavillo. Ci sarà anche una barca di monitoraggio di osservatori legali e abbiamo adottato altre misure inedite”.

Sono decine gli italiani a bordo: membri della società civile, attivisti, avvocati, giornalisti, docenti, medici, politici, tra cui l’europarlamentare Benedetta Scuderi, e personaggi pubblici, come l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, e il presidente dell’Unione delle comunità islamiche d’Italia, Yassine Lafram. La barca ammiraglia è dedicata a Vittorio Arrigoni, che nel 2008 a Gaza ci arrivò contro ogni previsione proprio via mare.

