La gamification degli investimenti finanziari e le insidie per utenti e mercati

App, piattaforme online e social media stanno trasformando gli investimenti finanziari e le operazioni di Borsa in un vero e proprio videogioco o gamification. Secondo alcuni studi, il 20% degli acquisti indipendenti in Borsa è stato effettuato tramite smartphone, una quota destinata ad aumentare drasticamente nei prossimi anni. Ma il denaro speso, così come le eventuali perdite, è tutt'altro che virtuale.

La portata del fenomeno sta facendo emergere preoccupazioni sui possibili danni per la tenuta del mercato e per la sicurezza degli investitori. Tanto che il tema è stato al centro del 32esimo Quaderno della Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob). Ne abbiamo parlato con Giulio Sandrelli, professore associato in Diritto commerciale all’Università degli Studi di Brescia e tra gli autori del "Quaderno".

Professor Sandrelli che cosa si intende per gamification degli investimenti finanziari?

GS Si tratta di un fenomeno dai molti