La fine indolore della fragile alleanza per la finanza sostenibile

Net zero banking alliance (Nzba) non esiste più. A inizio ottobre 2025 le banche rimaste hanno votato lo scioglimento dell’iniziativa lanciata appena quattro anni fa sotto l’egida dell’Onu per allineare la finanza globale agli ambiziosi obiettivi di Parigi, fissati alla Cop21. Il progetto, nato nel 2021 come cuore bancario della Glasgow financial alliance for net zero (Gfanz), puntava a portare il settore verso l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, fissando target intermedi sui portafogli di prestiti e investimenti. Ambizione alta ma struttura fragile: pressioni politiche, contraddizioni interne e mancanza di vincoli veri hanno reso l’alleanza insostenibile.

La Nzba era fondata su impegni volontari. Le banche promettevano di misurare e ridurre le emissioni “finanziate” -quelle prodotte dai clienti e dai progetti finanziati- ma senza sanzioni in caso di mancato rispetto. Ogni istituto definiva i propri obiettivi intermedi, spesso generici o lontani nel tempo. Non stupisc