La finanza si arricchisce sulla nostra pelle

La finanza sembra che ormai consista solo in indici destinati a favorire le speculazioni. Ne esiste uno che dovrebbe misurare il grado di affidabilità dei titoli del debito americano. Si chiama Move e in questo momento segnala un rischio basso di volatilità: un debito di 37.500 miliardi di dollari che paga rendimenti superiori al 4,5% per interessi superiori ai mille miliardi annui e con la necessità di trovare quest’anno compratori del debito per la cifra monstre di diecimila miliardi di dollari.

Ma allora come è possibile che l’indice Move lo consideri sostanzialmente stabile rispetto agli interessi e ai rendimenti? Per alcune ragioni “tecniche” e non solo. Le motivazioni tecniche sono date dal fatto che si tratta di un debito in larga misura a breve termine e dunque, secondo Move, più facilmente collocabile. Verrebbe da aggiungere a costi però decisamente alti e quindi con un ulteriore aumento degli interessi.

A questa motivazione si affiancano i grandi acquisti che potrebbe