Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Crisi climatica / Approfondimento

La favola della cattura di carbonio funziona solo per le aziende fossili

di
La raffineria di Stanlow nel Regno Unito. L’impianto è al centro di un progetto di cattura e stoccaggio di carbonio portato avanti da Eni © Carlo Dojmi di Delupis, ReCommon

Il Ccs sta mostrando sempre più limiti. Si stimava una capacità di stoccaggio su scala globale pari 40mila miliardi di tonnellate ma un nuovo studio la inchioda a 1.500. Più che “soluzione per le emissioni” è un affare per i colossi. Eni in primis

Tratto da Altreconomia 285 — Ottobre 2025

È lo strumento eletto dal comparto fossile come soluzione per abbattere le emissioni di CO2. Si chiama Ccs e indica la cattura e lo stoccaggio sotto terra proprio dell’anidride carbonica e, nonostante i molti proclami, non sembra destinato a funzionare.

Il perché lo illustra uno studio redatto da un gruppo di ricercatori dell’Imperial college di Londra, uno dei migliori atenei del mondo. Il rapporto, pubblicato a inizio settembre sul sito della rivista Nature, evidenzia come il rischio di terremoti, problemi tecnici o dispute territoriali rendano possibile immagazzinare in modo sicuro e su scala globale solo 1.500 miliardi di tonnellate di CO2, un numero ben inferiore ai 40mila miliardi precedentemente stimati.

In altre parole, il potenziale di stoccaggio del Pianeta ha un limite. Sulla base della mediana degli scenari analizzati dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), il principale organismo scientifico mondiale in materia di clima, limitare il ris

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale su altreconomia.it

Per leggere questo articolo abbònati o acquista la rivista in digitale

Annuale
digitale
Tutta l'informazione indipendente a portata di clic
Il prezzo originale era: 38,40€.Il prezzo attuale è: 35,00€.
Abbònati
Annuale
carta + digitale
Un anno di informazione indipendente dove vuoi e come vuoi
Il prezzo originale era: 66,00€.Il prezzo attuale è: 50,00€.
Abbònati
Biennale
carta + digitale
Senza pensieri per due anni
Il prezzo originale era: 132,00€.Il prezzo attuale è: 100,00€.
Abbònati
— oppure —

Rivista in edizione digitale

285 - Riarmo accademico / Ottobre 2025 / Dettagli

Acquista la rivista
Potresti essere interessato a…
Leggi anche
Libri consigliati

Newsletter

Iscriviti alla newsletter di Altreconomia per non perderti le nostre inchieste, le novità editoriali e gli eventi.

Altra Economia – società cooperativa impresa sociale
via Adriatico 2 – 20162 Milano
Partita Iva 12973030153
Cod. fatt. elettronica 1N74KED
Iscrizione Albo Cooperative A187272
Tel. 02/89919890
segreteria@altreconomia.it

Stampa libera per il clima / con Greepeace
© 2025 Altra Economia soc. coop. impresa sociale Tutti i diritti riservati
Privacy Policy / Cookie Policy
Altreconomia
Abbònati
Carrello
Accedi
/ Instagram / LinkedIn / TikTok / X / YouTube /