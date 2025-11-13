Altreconomia
Una voce indipendente su economia, stili di vita, ambiente, cultura
Crisi climatica / Reportage

La doppia velocità dei negoziati delle Cop e dei tifoni nelle Filippine

di
© Daniele Pernigotti

I tempi delle decisioni delle Conferenze sul clima non sono compatibili con le esigenze di un Paese tra i più sconvolti dagli eventi estremi, con il rischio di una povertà crescente nelle fasce più esposte, specie per i contadini. A Belém, alla Cop30, abbiamo incontrato Yeb Sano, capo delegazione delle Filippine durante la Cop19 di Varsavia nel 2013. Il programma di adattamento di Manila non sta funzionando mentre estrattivismo e consumo di suolo minacciano le mangrovie

Nel 2013 la sua voce incrinata dal pianto aveva commosso il mondo. Yeb Sano era il capo delegazione delle Filippine, durante la Cop19 di Varsavia, e si era trovato a raccontare in plenaria il disastro causato solo tre giorni prima dal supertifone Hayan. “Una distruzione di massa senza precedenti, impensabile, con una devastazione tale che neanche le immagini delle news riescono a descrivere” e che aveva causato più di seimila morti, mille dei quali mai più recuperati. Un discorso così sincero e toccante che il presidente polacco della Conferenza lo aveva considerato come colui che aveva aperto gli occhi di tutti sulla crisi climatica.

Ora Yeb si domanda se aver aperto gli occhi del mondo intero sia davvero servito, “visto che poi le persone sembrano dimostrare nei fatti di non aver ascoltato”. O, quantomeno, di non aver ascoltato le richieste della scienza.

“L’Accordo di Parigi non è stato ancora tradotto sufficientemente in azione -spiega Sano ad Altreconomia,

