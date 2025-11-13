Crisi climatica / Reportage
La doppia velocità dei negoziati delle Cop e dei tifoni nelle Filippine
di Daniele Pernigotti —
I tempi delle decisioni delle Conferenze sul clima non sono compatibili con le esigenze di un Paese tra i più sconvolti dagli eventi estremi, con il rischio di una povertà crescente nelle fasce più esposte, specie per i contadini. A Belém, alla Cop30, abbiamo incontrato Yeb Sano, capo delegazione delle Filippine durante la Cop19 di Varsavia nel 2013. Il programma di adattamento di Manila non sta funzionando mentre estrattivismo e consumo di suolo minacciano le mangrovie