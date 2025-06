La disumanità del “sistema carcere” vista dalla Dozza e dal Pratello di Bologna

Nel capoluogo emiliano è stata aperta la prima sezione per giovanissimi all’interno di una struttura per adulti. Nella Dozza la presenza dei neomaggiorenni ha aggravato una situazione già al limite. Tra sovraffollamento, atti di autolesionismo e tentativi di suicidio. Elementi che caratterizzano tragicamente anche l’Istituto penale per minorenni cittadino, infilato in una delle vie più famose per la vita notturna